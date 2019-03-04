София Швец погибла в такси

В селе Небижка Киверцевского района на Волыни похоронили 32-летнюю Софию Швец. 21 февраля погибла в ДТП.

- В тот вечер моя жена возвращалась домой на такси, - рассказывает муж Юрий Швец. - За ними на "Мерседесе" ехал пьяный Геннадий Епифанович, бывший начальник уголовного розыска полиции Луцка. В селе Дачное у подъема на мост таксист остановился, чтобы пропустить встречный автобус и уехать на объездную дорогу. В этот момент сзади его протаранил автомобиль полицейского. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом. Жена и водитель такси погибли на месте. Сразу после аварии Епифанович пересел на пассажирское сиденье и заявил: все вопросы - к водителю. У него были все признаки алкогольного опьянения, но проходить тест отказался.

София Швец работала инженером службы распределительных сетей в Волыньоблэнерго. Вместе с мужем воспитывали дочь, 9-летнюю Кристину.

- Ребенок был в машине вместе с матерью, - говорит Юрий. - Сейчас девочка в больнице. У нее ушибы легких и гематомы на лице. Через несколько дней ей должны сделать операцию на голени. Никакой помощи от виновника аварии не хочу. Он должен получить наказание по закону. Не хочу, чтобы из-за пьяных водителей гибли люди.