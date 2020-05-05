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четверг, 07 мая 2020 05:30

Роман Козак выиграл 250 гривен

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— "Газету по-українськи" выписываю лет пять. Мне ее посоветовала начальник почты Леся Корбак. В списке победителей увидел себя сам, - говорит 70-летний Роман Козак из села Тауров Козовского района на Тернопольщине.

Он выписал "Газету по-українськи". Отправил копию квитанции в адрес редакции и выиграл 250 грн.

— У родителей нас было три сына. Я средний. Старшего звали Володя, младший — Иван. Меня после школы призвали в армию. Служил в авиации в городе Мичуринск Тамбовской области. Там есть питомник Мичурина, где он разрабатывал методы селекции плодово-ягодных растений. Вывел 150 гибридных сортов. Среди них были яблони, груши, вишни, сливы, черешни, фундук, виноград. В Мичуринске было насажено столько садов, что не успевали собирать урожаи. Мы, солдаты, ели, сколько хотели, — рассказывает Роман Емельянович.

После армии работал токарем на заводе "Автопогрузчик" во Львове.

- Через год умер отец, и я вернулся в село к матери, — продолжает. — Работал токарем в колхозе. Женился. Надя хотела жить в городе. Переехали в Тернополь. Там получили квартиру. Я устроился токарем в городском совхозе, где выращивали зелень и овощи. Дома весь год было все свежее. Когда надо было ухаживать за матерью, переехал в село. Шесть лет тому назад ее похоронил. Брата Владимира тоже нет. Внезапно умер в 59 лет из-за тромба. Иван живет в российском Ростове. Раньше с ним перезванивались. Перестали общаться, потому что не приехал на похороны брата и матери.

Живет сам. Имеет двоих дочерей, внука и внучку.

— С женой у нас не сложилось, но общаемся, — говорит Роман Козак. — Она переехала в Испанию. Дочери Ольга и Павлина ко мне наведываются по очереди. Обе с семьями живут возле Тернополя. Внуку Максиму 4 года, а внучке Диане — 7. Я раньше держал большое хозяйство. Теперь обрабатываю 15 "соток" огорода, имею кур и двух козлят.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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