Полтавчанин 33-летний Александр Полувьян стал сомелье. Образование получил в Польше. Впоследствии переехал в Германию. На вкус может различить больше тысячи видов вина.

- Когда-то был официантом в Полтаве. Захотел поехать работать за границу. Начал подавать резюме. Меня взяли официантом в Дубаи. Там впервые увидел за работой сомелье и загорелся этим ремеслом. Помню, как спросил у него: "Какое твое любимое вино?" Ответил: "Такого нет. Есть время, место, настроение, погода, компания. Все это влияет на вкус".

После двух лет работы решил учиться на сомелье. Образование получил в Польше, а затем от академии отправили на практику в Италию. Был помощником менеджера ресторана. Этот опыт позволил получить должность старшего официанта в Германии на острове Зюльт - популярном среди состоятельных немцев курорте. Кроме основной работы, должен был помогать сомелье.

Ресторан оплатил обучение в лондонской школе сомелье. Изучали процессы ферментации вина, учились различать базовые вина на вкус, исследовали детали виноделия. Затем работал с шеф-сомелье заведения и доучивался. Когда почувствовал, что могу трудиться самостоятельно, решил переехать в Берлин.

Сейчас работаю в небольшом ресторане, где 300 сортов вина. Это мало, потому что до этого работал в заведении, где тысяча видов вина. Оказалось, что здесь должен быть еще и бар-менеджером. Научился смешивать коктейли и готовить последние новинки.

Работу считают прибыльной. Но чтобы научиться всему, потратил пять лет.

Легальные документы получить сложно. Сейчас имею рабочую визу на три года.

Чтобы остаться работать, готовил пояснительное письмо с описанием своей позиции. Добавлял к нему европейские дипломы и сертификат о знании языка. Он очень важен.

Немецкий изучал сначала на вечерних курсах. Быстро понял, что там это делают медленно. Поэтому нашел репетитора и попросил работодателя оплатить обучение. Он был заинтересован, чтобы его работник свободно разговаривал с посетителями.

Этот опыт дал мне ощущение свободы. Со своими знаниями могу перебраться в любой город и найти работу. Потому что вино - это универсальный язык. Переезжая из страны в страну, выучил польский, итальянский, английский, немецкий, частично испанский и французский. И везде получал новые знания, навыки. Добавлял их в понимание - что такое качественное вино, хороший коктейль, вкусная кухня и хороший сервис.