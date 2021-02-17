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четверг, 18 февраля 2021 05:15

"Рак обнаружили поздно. Плохое самочувствие списывали на больное сердце"

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3 февраля умер 79-летний Иван ИВАНЦО из города Виноградов Закарпатской области. Два года тому назад у него случился инфаркт. Недавно диагностировали рак легких.

- Муж говорил, что мы богаты детьми и они — самое большое счастье, — рассказывает жена Марина Иванцо. — Хоть два года тому назад перенес инфаркт, и сын и дочери добавляли ему сил. К сожалению, рак нашли слишком поздно. Плохое самочувствие списывали на больное сердце и возраст.

Иван Иванцо 53 года работал на шахте. Любил собирать грибы, рыбачить и готовить. Дважды был в браке. С первой женой прожил 43 года. Детей не имели. После ее смерти обручились с младшей на 31 год женщиной. Родились трое детей. Иванне сейчас 12 лет, Илье - 9, Марианне — 7. Иванцо был одним из самых старших отцов Украины — впервые стал им в 67 лет.

- Позднее отцовство мужу наворожила цыганка, - говорит Марина Ивановна. - В детстве играл с ребятами в мяч. Подошла гадалка, ухватила за руку и сказала: "в молодости детей не будешь иметь. А на старости будешь многодетный". Так и случилось. Правда, обещала, что Иван проживет 81 год. Но он умер раньше.

Семья Иванцо живет в двухкомнатной квартире в "хрущевке". Марина Ивановна работает на обувной фабрике. Ее муж получал 2,7 тыс. грн пенсии.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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