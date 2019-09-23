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вторник, 24 сентября 2019 05:30

Радомир Бондарь погиб на глазах отца

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- Отец в карьере набирал песок. Увидел, как он двигается на сына. Но оттолкнуть не успел, - рассказывает 62-летняя Валентина Дементьева, директор учебно-производственного комбината №1 в Доброполье Донецкой области. 10 сентября под обвалом песка погиб двухлетний Радомир Бондарь. Трагедия произошла на глазах отца 46-летнего Игоря Ивановича. Он - бывший работник Министерства чрезвычайных ситуаций.

- В день трагедии мать Радомира поехала в Киев - повезла на консультацию к врачу старшего ребенка, - продолжает Валентина Ивановна. - Отец остался дома с младшими. Взял их с собой, когда шел на карьер.

Семья Бондарей воспитывает 10 детей. Старшая дочь уже замужем.

- Их семья дружная и порядочная, - говорит Валентина Дементьева. - Дети хорошо учатся, а родители - активные. Участвовали в мероприятиях, которые устраивала школа. Ежегодно проводили день здоровья в школьном кругу. В прошлом году стали победителями конкурса "Мама, папа и я". У Игоря Ивановича имеется микроавтобус. Если нужно отвезти детей на какие-то соревнования или экскурсии, никогда не отказывает.

Автор: Татьяна САРАХАН
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