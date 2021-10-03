Грузовой самолет упал на дом

Самолет Boeing 747 упал на жилой комплекс неподалеку Амстердама. Фото: https: //www.ziggo.nl

Самолет Boeing 747 авиакомпании El Al 4 октября 1992-го над Амстердамом потерял оба правы двигатели при взлете. Упал на жилой комплекс в пригороде Бейлмер. Погибло 47 человек.

Грузовой самолет совершал плановый рейс по маршруту Нью-Йорк-Амстердам-Тель-Авив. Через 6 мин. после вылета из Амстердама лишился обеих правых двигателей. Экипаж развернул самолет и пытался посадить его в аэропорту Амстердама.

При заходе на посадку лайнер перевернулся и упал на жилой комплекс "Груневен". Там проживало около 2 тыс. жителей. В катастрофе погибли 43 человека - все 4 человека на борту самолета и 39 человек на земле. Еще 26 человек на земле получили ранения.

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На следующий день место падения самолета посетили королева Нидерландов, катастрофа потрясла всю страну. Останки погибших и следы разрушения затем были вывезены с места падения самолета. Согласно отчету, причинами катастрофы стала цепь следующих фатальных событий. Правый внутренний двигатель оторвался и врезался в правый внешний двигатель. Управляемость самолетом в этот момент упала 70%. Поврежденная консоль потеряла подъемную силу, в результате чего самолет с высоты 760 м упал на жилой комплекс

2017-го в 25-ю годовщину катастрофы открыли мемориал, посвященный одному из жителей "Груневена", который во время пожара спас 10-летнего ребенка.

Самолет "Boeing 747SR" компании Japan Airlines 12 августа 1985-го врезался в гору Оцука неподалеку Токио. С 524 человек на борту выжили только четверо. Причиной катастрофы стал некачественный ремонт, проведенный за семь лет до аварии. После аварии двое мужчин, ответственных за техническое обслуживание самолетов совершили самоубийство.