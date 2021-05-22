Национальную героиню взяли в плен

Жанна д'Арк прекрасно владела оружием, в битве всегда была впереди. Фото: fw-daily.com

В битве при Компьене 23 мая 1430-го бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк. За два года Орлеанскую деву обвинили в ереси и сожгли.

Жанна д'Арк в 13 лет впервые услышала голос Бога и святых. Они сообщили Жанне, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана и выгнать англичан из Франции. 17-летней отправилась к капитану города Вокулер и объявила о своей миссии. Дофину Карлу VII она сообщила, что послана Небом для спасения Франции. Король ей поверил и послал в бой. Она прекрасно владела оружием, в битве всегда была впереди. После освобождения Орлеана стала всенародной героиней. Солдаты называли Орлеанской Девой и святой.

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Победы следовали одна за другой - захвачен Жаржо, центральный укрепленный пункт англичан на Луаре. Затем Мэн-сюр-Луар, Пате. 23 мая 1430-го Жанна попала в плен бургундцам. Они продали ее англичанам. В ноябре 1430-го над Жанной в Руане начался суд по обвинению в ереси и связи с дьяволом. Инквизиция выдвинула 12 статей обвинения.

30 мая 1431-го Жанне позволили исповедаться и причаститься. На нее надели длинную рубашку, пропитанную серой, и повезли к месту казни. После оглашения приговора привязали к столбу и подожгли. Когда пламя погасло, палач поднялся на эшафот и нашел там ее сердце. Перед казнью ему велели сжечь все дотла. Через 25 лет после гибели, Жанна Д'Арк была реабилитирована и признана национальной героиней.

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