Национальную героиню взяли в плен

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1125
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 594
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 279
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 396
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 711
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 549
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 711
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 504
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 297
Фото
Все фото
7
4
10
10
5
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Видео
Все видео
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1125
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 243
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 297
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 216
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
воскресенье, 23 мая 2021 08:20

Национальную героиню взяли в плен

  Комментировать
Национальную героиню взяли в плен
Жанна д'Арк прекрасно владела оружием, в битве всегда была впереди. Фото: fw-daily.com

В битве при Компьене 23 мая 1430-го бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк. За два года Орлеанскую деву обвинили в ереси и сожгли.

Жанна д'Арк в 13 лет впервые услышала голос Бога и святых. Они сообщили Жанне, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана и выгнать англичан из Франции. 17-летней отправилась к капитану города Вокулер и объявила о своей миссии. Дофину Карлу VII она сообщила, что послана Небом для спасения Франции. Король ей поверил и послал в бой. Она прекрасно владела оружием, в битве всегда была впереди. После освобождения Орлеана стала всенародной героиней. Солдаты называли Орлеанской Девой и святой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Победы следовали одна за другой - захвачен Жаржо, центральный укрепленный пункт англичан на Луаре. Затем Мэн-сюр-Луар, Пате. 23 мая 1430-го Жанна попала в плен бургундцам. Они продали ее англичанам. В ноябре 1430-го над Жанной в Руане начался суд по обвинению в ереси и связи с дьяволом. Инквизиция выдвинула 12 статей обвинения.

30 мая 1431-го Жанне позволили исповедаться и причаститься. На нее надели длинную рубашку, пропитанную серой, и повезли к месту казни. После оглашения приговора привязали к столбу и подожгли. Когда пламя погасло, палач поднялся на эшафот и нашел там ее сердце. Перед казнью ему велели сжечь все дотла. Через 25 лет после гибели, Жанна Д'Арк была реабилитирована и признана национальной героиней.

Французский король Филипп IV Красивый 13 октября 1307-го арестовал членов ордена тамплиеров. От этой даты происходит предрассудок о пятнице, 13.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Национальную героиню взяли в плен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Национальную героиню взяли в плен

Самое читаемое
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 13977
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4626
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3762
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
 Просмотров: 3222
&quot;Жить в кайф&quot;: самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
"Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини
5
 Просмотров: 3087
История
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
 Просмотров: 180
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму Просмотров: 117
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
 Просмотров: 288
Украинский язык зазвучал в величественном храме
Украинский язык зазвучал в величественном храме
 Просмотров: 288
В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида
В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
8
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
5
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
Голосов: 1633
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть