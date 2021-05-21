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пятница, 21 мая 2021 11:17

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

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Власть захотела в корне изменить жизнь сел
Наемные рабочие работают на маслобойне. Фото первой половины XX в. Источник: wikipedia

Постановление о признаках кулацких хозяйств, в которым должен применяться Кодекс законов о труде, издали в СССР 21 мая 1929 года. 6 сентября аналогичный документ приняли в Харькове - столице УССР.

К кулацким хозяйствам причисляли те, в которых хозяева постоянно использовали наемный труд на поле, предприятиях или ручных промыслах. Также те, которые имели собственную мельницу, или же маслобойню, крупорушку, волночесалку, шерстобитку, сушилку для картофеля, плодов или овощей, кирпичную или другие промышленные установки, сдавали внаем механические сельскохозяйственные машины, помещения или предприятия.

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Если люди торговали, жили с ростовщичества, торгового посредничества, были служителями культа и имели другие "нетрудовые" доходы, то их хозяйство тоже считалось кулацким. Однако для этого размер доходов такого хозяйства должен составлять по 300 руб. на одного человека, но не менее 1,5 тыс. руб. на хозяйство.

Под такие признаки можно было подогнать почти любого крестьянина - зажиточного или бедного. Во времена коллективизации с их помощью определяли и ликвидировали "кулаков" и "кулацкие" хозяйства.

4 февраля 1930-го в секретной инструкции Президиума ЦИК СССР предписывалось выселить наиболее богатых кулаков и полупомещиков в отдаленные местности, а других кулаков расселить в пределах района, в котором проживали, но за пределами колхозных хозяйств. Их землю передавали колхозам.

Чекисты начали операцию по раскулачиванию в 29 округах УССР 18 февраля 1930 года. Должны были отобрать и передать государству плодородные крестьянские хозяйства и "избыточные" запасы продукции.

Зажиточных крестьян, которых считали самой большой угрозой для пролетарской диктатуры, убивали, отправляли в Сибирь или выселяли с собственной земли.

До 10 марта карательные органы ОГПУ с помощью партийного актива смогли выселить до 19,5 тыс. хозяйств - около 93 тыс. человек. Привлекали к акции и местных жителей сел, бедноту, разжигая ненависть внутри общины. Заставляли детей публично отрекаться от родителей-кулаков, обещая не депортировать или не выселять.

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Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

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