У крестьян начали отбирать землю

Раскулачивание украинской семьи в поселке Зеньковщина на Харьковщине в 1930 году Фото: facebook.com/Календар-українця

Чекисты начали операцию по раскулачиванию в 29 округах УССР 18 февраля 1930 года. Должны были отобрать и передать государству плодородные крестьянские хозяйства и "избыточные" запасы продукции.

Зажиточных крестьян, которых считали самой большой угрозой для пролетарской диктатуры, убивали, отправляли в Сибирь или выселяли с собственной земли.

До 10 марта карательные органы ОГПУ с помощью партийного актива смогли выселить до 19,5 тыс. хозяйств - около 93 тыс. человек. Привлекали к акции и местных жителей сел, бедноту, разжигая ненависть внутри общины. Заставляли детей публично отрекаться родителей кулаков, обещая не депортировать или не виселять.

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Тогда же, после выхода статьи Иосифа Сталина "Головокружение от успехов", в марте вышло постановление ЦК ВКП (б) "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении", что приостановило раскулачивание. Была создана спецкомиссия, которая принимала жалобы от пострадавших "кулаков". Она установила, что только 9% от раскулаченных прошли процедуру безосновательно. Им обещали вернуть все имущество. Это запустило процесс массового выхода из колхозов, который через год снова подавили тотальным террором.

Генсек Иосиф Сталин выступил с речью "К вопросам аграрной политики СССР" 27 декабря 1929-го. В стране было объявлено "сплошную коллективизацию" и поднято вопрос ликвидации кулачества - зажиточного крестьянства, как класса. Уже в следующем году кулаков высылали из мест их проживания в отдаленные районы СССР или убивали. После того как разобрались с кулаками, взялись и за середняков и бедняков, которые также не желали отдавать свое "в пользу государства". Их стали называть подкулачниками. Крестьяне массово забивали скот, делали саботаж хлебозаготовок и поднимали восстания. Это были предпосылки Голодомора.