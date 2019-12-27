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пятница, 27 декабря 2019 11:11

Взялись за владельцев земли

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Взялись за владельцев земли
"Долой кулака из колхоза" - советский агитационный плакат Фото: stepanov-karel.livejournal.com

Генсек Иосиф Сталин выступил с речью "К вопросам аграрной политики СССР" 27 декабря 1929-го. В стране было объявлено "сплошную коллективизацию" и поднято вопрос ликвидации кулачества - зажиточного крестьянства, как класса. Это были предпосылки Голодомора.

"Действительно, кулак производил в 1927-м более 600 млн пудов хлеба, а продавал из этой суммы путем обмена около 130 млн. Это серьезная сила, с которой нельзя не считаться. А сколько производили тогда наши колхозы и совхозы? Около 80 млн пудов, из которых вывезли на рынок товарного хлеба около 35 млн пудов. Судите сами, могли ли мы тогда заменить кулаческое производство и кулацкий товарный хлеб производством и товарным хлебом наших колхозов и совхозов? Ясно, что не могли. Но теперь у нас есть достаточная материальная база для того, чтобы ударить по ним, сломить сопротивление, ликвидировать кулачество, как класс. Известно, что на 1930-й валовая хлебная продукция колхозов и совхозов будет составлять 900 млн пудов. Теперь будем иметь успех. Не менее смешным кажется и другой вопрос: можно пустить кулака в колхоз. Конечно, нельзя его пускать. Нельзя, так как он является заклятым врагом колхозного движения", - сказал он с трибуны.

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Именно поэтому у "заклятых врагов государства" начали отбирать их заработанное тяжелым трудом имущество и передавать его колхозам под прикрытием передачи середняку ​​и бедняку. Уже в следующем году кулаков высылали из мест их проживания в отдаленные районы СССР или убивали. После того как разобрались с кулаками, взялись и за середняков и бедняков, которые также не желали отдавать свое "в пользу государства". Их стали называть подкулачниками. Крестьяне массово забивали скот, делали саботаж хлебозаготовок и поднимали восстания.

Сначала власти дали заднюю. В марте 1930-го вышла статья Сталина "Головокружение от успехов", которая привела к снижению темпов коллективизации. Но уже вскоре коммунисты продолжат политику, которая приведет к геноциду.

На начало 30-х годов в СССР уже полностью была проведена коллективизация, которая лишала крестьянина чувства собственной индивидуальности. Большинство имущества контролировалось в колхозах. Образ кулака создавал впечатление успешного фермера, который спокойно может обходиться без коллективного труда. В условиях коллективизации и отсутствия собственного хозяйства такой класс как кулаки представлял угрозу для большевистской политики.

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Дата
27
декабря

Взялись за владельцев земли

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