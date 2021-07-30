Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Фото: Other Agency

30 июля 1966 в финале Кубка мира Между Англией и ФРГ азербайджанский арбитр Тофик Бахрамов засчитал гол в ворота немцев. Мяч ударился в перекладину и отлетел в поле. Англичане утверждали, что гол был, немцы отрицали.

Тофик был линейным арбитром финального матча Кубка мира 1966 между сборными Англии и Западной Германии. Основное время матча завершилось вничью - 2:2.

Счет открыли немцы. На 12 минуте отличился Гельмут Галлер. На 19-ой Англия отыгралась. Гол на счету Джефри Херста.

Англичане вышли вперед на 77-ой минуте. Херст пробил, мяч отскочил к Питерсу и счет стал - 2:1. Германия отыгралась на последней минуте. Вольфганг Вебер был проворнее на добивании штрафной - 2:2.

Седой и усатый азербайджанец уверенно закивал головой. Мол, гол был. Протесты немцев ни к чему не привели

В дополнительное время Херст открылся в штрафной, принял передачу и мощно пробил в перекладину. Мяч отскочил в поле. Англичане радостно подняли руки. Арбитр матча швейцарец Готфрид Динст побежал советоваться к лайнсмена Тофика Бахрамова. Седой и усатый азербайджанец уверенно закивал головой. Мол, гол был. Протесты немцев ни к чему не привели.

Сломленная сборная ФРГ на последней минуте дополнительного времени пропустила еще раз. Опять отличился Херст. 4:2 - в пользу Англии.

Впоследствии Бахрамов признался, что думал, будто мяч вылетел в поле от сетки, а не от перекладины.

Англичане не забыли своего героя. В 1992 году в Азербайджан с государственным визитом прибыла премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. В программе значилась и обязательная встреча с Тофиком Бахрамовым.

Зато обиженные немцы придумали для Бахрамова прозвище "Мистер цвай-драй", намекая на гол-фантом, которого в действительности не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обладатель "Золотого мяча-1966" выжил в мюнхенской катастрофе

Умер Тофик Бахрамов 26 марта 1993, не дожив до 70-летия. Хотя злые языки утверждали, что известный арбитр самом деле родился в начале 20-х, потому что помнил гудки заводов в день похорон Ленина. Несколько лет Тофик списал, боясь, что придется досрочно заканчивать карьеру. ФИФА в 60-х годах приняла возрастной ценз для арбитров - 50 лет.