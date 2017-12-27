С помощью паспортов советская власть боролось против кулаков

27 декабря 1932 постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР "Об установлении единой паспортной прописки паспортов", вводилась паспортизация граждан.

Главной целью постановления было частичное ограничение притока антисоветских элементов в большие города и города вообще. Из списка таких элементов, в первую очередь выделяли: кулаков, уголовные элементы и политические преступники.

На начало 30-х годов в СССР уже полностью была проведена коллективизация, которая лишала крестьянина чувства собственной индивидуальности. Большинство имущества контролировалось в колхозах. Образ кулака создавал впечатление успешного фермера, который спокойно может обходиться без коллективного труда. В условиях коллективизации и отсутствия собственного хозяйства такой класс как кулаки представлял угрозу для большевистской политики, пишет сайт dt.ua

Большинство крестьян не смогло получить паспортов, что ставило их в большую зависимость от места проживания. Не имея собственных средств к существованию, крестьяне не могли поехать в город, чтобы получить или найти дефицитный товар.

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Паспорта образца 1932 года имели графу имени, даты и места рождения, национальность, состав семьи, социальное положение и место жительства. Только в 60-х годах, во время так называемой хрущёвской "оттепели", жителям села было разрешено получать паспорта.

Сегодня исполняется 87 лет со дня выхода черно-белого немого фильма Александра Довженко "Земля". Его представили 1930 года в Киеве. Но уже через 9 дней запретили к показу в кинотеатрах. Официальная причина – натурализм и покушение на обычаи. Фильм длится – 89 минут. Партийное руководство настаивало на киноленте о необходимости коллективизации. При этом условии позволило съемки. По сюжету, сельские бедняки отбирают землю у кулаков. Затем делят ее и распахивают. Крестьяне добиваются, чтобы селу выделили трактор. Доверяют его главному герою Василию. В конце фильма он погибает от пуль бывших собственников земли.