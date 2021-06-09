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четверг, 10 июня 2021 06:20

Принц Гарри пойдет в декрет с супругой

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- Любой ребенок - это хорошо. Но если рождается мальчик, а потом девочка - чего еще можно желать? Теперь у нас полная семья: мы вчетвером и две собаки, - говорит британский принц 36-летний Гарри. 4 июня во второй раз стал отцом. Жена, американская актриса Меган Маркля, 37 лет, родила ему дочь. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор.

- Лили родилась в пятницу в 11:40. Роды прошли нормально. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, - говорит представитель супругов.

Меган Маркл рожала в частной клинике в Санта-Барбаре, США. Роды там стоят около $ 14 тыс. - 378 тыс. грн. Кесарево сечение стоит в два раза дороже.

- Меган хотела рожать дочку дома. Но иногда даже самый продуманный план воплотить не удается. Когда начались схватки, врачи посоветовали ей отправиться в больницу. Она согласилась, ведь волновалась за здоровье малыша, - рассказывает журналист Омид Скоби. Сотрудничает с королевской четой. - После рождения дочери Меган и Гарри почти на пять месяцев уйдут в декретный отпуск. Они согласовали это в благотворительном фонде "Арчвелл", который возглавляют.

Девочку назвали в честь прабабушки - королевы Елизаветы II, и бабушки - принцессы Уэльской Дианы.

- Королева очень недовольна, ведь Меган и Гарри грубо с ней обошлись, - говорит Анжела Левин, биограф Елизаветы II. - Супруги унизили королеву, использовав имя, которое принадлежит только ей. Лилибет королеву называл еще ее дед Георг V, а последним, кто использовал это ласкательное имя, был принц Филипп, которого похоронили в апреле.

Принц Гарри и Меган Маркл женились в мае 2018 года. В 2019-ом женщина родила сына Арчи Маунтбеттена-Виндзора. В следующем году тоже была беременна. Но случился выкидыш.

В январе 2020-го супруги объявили об отказе от исполнения королевских обязанностей. Они основали благотворительный фонд, запустили несколько проектов на телевидении. Также получают большие гонорары за интервью американским изданиям. В одном из последних - ведущей Опре Уинфри - Меган рассказала, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Призналась, что тогда думала о суициде.

Лилибет Диана Маунтбэттен-Виндзор стала 11-й правнучкой Елизаветы II. Девочка занимает восьмое место в очереди на британский престол.

Автор: Марта ГАЛКА
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