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пятница, 26 июля 2019 05:00

"Поступила в три университета, но ни один не окончила"

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"Жили с мужем душа в душу, пока в нашем доме не появилась его дочь от первого брака, - пишет 48-летняя Светлана из Киевской области. - Она делает все, чтобы нас поссорить. Дмитрий начал задерживаться допоздна на работе. Кате 20 лет. Переехала к нам из села, чтобы учиться в колледже. Боюсь, что скоро она нас разлучит".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото Дмитрия и Светланы. Супруги обнимаются возле замка. Оба в солнцезащитных очках.

- В том, что между вами пробежала черная кошка, виновата не дочь, а ваша ревность. Опомнитесь. Делить Дмитрия вам ни с кем не придется. Любит вас и нет намерений возвращаться к первой жене. Доверяйте партнеру и дайте больше свободы. Его дочь будет жить с вами до осени. Муж сделает все, чтобы устроить ее в общежитие.

"С мужем Игорем четыре года в браке, - рассказывает в письме львовянка Иванна, 27 лет. - Он очень хочет детей. Но забеременеть не получается. Лечились оба. Когда ехали домой из последнего санатория, на вокзале нас встретила цыганка. Сказала, что забеременею осенью и рожу двойню. После того прошло два года. Но родителями мы не стали".

Вкладывает в конверт свадебное фото. Молодожены разрезают двухэтажный торт.

- В следующем году в вашей семье будут крестины. Приглядывайтесь, кого позовете в кумовья. Забеременеете этой осенью. Девять вторников в одно и то же время с зажженной свечой читайте молитву Святой Марте. В октябре узнаете, что беременна. Думайте над женскими именами. Родите двух девочек.

"Нашла в подушке засушенную лягушку, - пишет 52-летняя Нина Васильевна из Киевщины. - Два года назад мы с мужем вынуждены были закрыть бизнес. Продажи упали. Мы не знали, в чем причина, потому что у конкурентов дела шли на ура. Пару месяцев назад занялась генеральной уборкой. Решила сдать в химчистку старые подушки. При мне перья высыпали в барабан, а там - лягушка. Кто и для чего ее туда зашил?"

Биоэнергетик кладет ладонь на фото Нины - кареглазой брюнетки в джинсовой куртке.

- Подклад сделал тот, кого больше всего давила жаба, когда вы зарабатывали тысячи гривен в день. Не пускайте в дом завистливых и лукавых. Берегитесь навязчивых знакомых. Доступ к вашей спальне имела подруга. Когда предлагаете кому-то переночевать в собственной квартире, стелите им в гостиной. Гостей нежелательно класть в детской комнате или в собственную кровать. Лучше, чтобы они не имели доступ к вашему шкафу.

"Дочь сдала ВНО на высокие баллы, но куда поступать дальше - не знает, - пишет 56-летняя Ольга Леонидовна из Полтавской области. - Боюсь ей что-то советовать, потому что старшая дочь до сих пор на меня обижается. Я видела Леру экономистом, а отец - дизайнером. В один вуз всунули на платное, в другой - по баллам прошла на государственное. Нигде не задержалась. После первого семестра перевелась на менеджмент, но с нее хватило года. В результате поступила в три университета, но один не окончила. Переживаю за ее будущее. Не повторит ли Лерину судьбу Юлиана?"

Биоэнергетик подносит свечу к фото сестер-блондинок. Старшая - в белом свадебном платье, младшая - в черном вечернем с кружевными вставками.

- Валерия после декрета найдет высокооплачиваемую работу. Отсутствие диплома не делает из нее неудачницу. Необходимые знания и навыки получит на онлайн-курсах. Юлиана пойдет по стопам отца - станет дизайнером. Работать пойдет на третьем курсе. Еще один университет окончит за рубежом.

"Сын хочет начать бизнес с одноклассниками, - рассказывает в письме тернополянка Дарья Алексеевна, 64 года. - Встретились через 20 лет после окончания школы, а говорить не о чем. Когда выпили водки, решили делать совместный бизнес. Я отговариваю. В задуманное надо вложить много денег. Он уже выставил на продажу дом, который получил в наследство от деда. Планирует сбыть его за копейки. Жена боится, что залезет в долги. Уже были проблемы с банком. Набрался кредитов на 28 тысяч гривен. Помогали гасить мы и теща".

- От замысла лучше отказаться. Заработать на общем деле не удастся. Деньги осядут в чужих карманах. Если будет мудрый и в эту аферу не влезет, то весной 2020-го продаст дом деда. Купит квартиру на первом этаже и за лето откроет там магазин. Отговаривайте от кредита. Одолженные деньги его не любят. Пользы не принесут, а отдать придется вдвое больше. К 2022 году сделает вас третий раз бабушкой.

Автор: Яна РОМАНЮК
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