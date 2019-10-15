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среда, 16 октября 2019 06:46

Половину выигрыша мужчина отдаст бывшей жене

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Суд обязал американца Ричарда Зеласко из Мичигана разделить свой выигрыш в лотерею с бывшей женой. Мужчина выиграл $80 млн. Это 2 млрд грн. После уплаты налогов получил $38 млн.

Пара как раз разводилась, когда Ричард узнал, что выиграл джек-пот в 2011-м. Зеласко ждали решения суда. Не могли разделить опеку над тремя детьми с женой Мэри-Элизабет. Адвокат женщины заявил, что Ричард получил деньги еще в браке. Мужчина отказывался отдавать половину. Суды длились восемь лет.

- Мужчина еженедельно покупал лотерейный билет, - говорит адвокат Луис Шеварт. - Самый дешевый стоит доллар. Семь лет брака. Посчитайте, сколько денег на это ушло из семейного бюджета. Ричард был простым строителем. Мэри-Элизабет ухаживала за детьми. Можем рассматривать их как инвестицию. Раз она была сделана в браке, доходы должны поделить. Или это их убытки. А если жена была с ним во времена убытков, честно будет разделить с ней прибыли.

Деньги лежали на счету Ричарда. Тратить их не имел права. До конца года должен выплатить бывшей жене $15 млн.

Автор: Оксана СНИГУР
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