"Плету до ночи, пока не устану"

— Нитяную графику — картины в стиле "стринг-арт" — случайно увидел в интернете. Загорелся и решил попробовать. На первую картину потратил две недели и 30 гривен. Это было дерево с полостью внутри. Свободное пространство заплел нитками. Теперь имею их больше, чем любая женщина в городе, — говорит 29-летний Сергей ЗЕЛЕНЫЙ из Черкасс. Он создает картины из ниток. Их натягивает на гвозди, забитые по контуру рисунка.

С Сергеем Зеленым встречаемся в кафе. Он постоянно улыбается и шутит. Заказывает американо.

— Люди думают, что картины из ниток — это просто: набил гвоздей и давай мотать, — рассказывает. — Но на это уходит много сил. Несколько дней стараюсь не распыляться: не делюсь планами, никому не рассказываю, что именно сейчас делаю. Одну работу заканчиваю за два-три вечера.

Прообраз картины появляется в голове. Чаще всего меня на нее что-то вдохновляет — увидел красивую вещь, интересную фотографию. Вдохновение могут подарить музыка или природа. Часто ловлю музу, когда катаюсь на велосипеде. Постоянно обдумываю, как лучше выполнить картину, какой оттенок ниток использовать. Не сажусь в плохом настроении, потому что могу ее испортить.

Использует фанеру или дерево, акриловые или хлопковые нити.

— Моток хлопковых стоит 35 гривен. Они имеют насыщенные цвета и более четкую структуру. Беру их для сложных картин. Для простых покупаю акриловые по 15 гривен за моток. С ними работаю, потому что в украинском менталитете есть понятие — лишь бы даром. Никто не думает о качестве работы, стоимости материалов и потраченном на нее времени.

На саму работу ушло 20 мотков акриловых ниток — 3600 м.

- Заказ получил из кафе "Наша родина", - говорит Зеленый. — Сначала они хотели, чтобы название заведения было сплетено вместе. Сказал: "Сделать могу, но как вы будете выносить 6-метровое панно из мастерской?" Каждую букву сплел отдельно.

"Бокал с вином" — самая маленькая из сделанных мной картин. Ее размер — 15 на 25 сантиметров. Она полетела в Грузию. Самая популярная — "Одуванчик". Первая отправилась на Майорку, вторая — в Германию. Повторял ее уже несколько раз для знакомой. Она покупает и дарит друзьям.

Самая сложная работа — эмблема японского ресторана "Йоши Фудживара". В 2015 году ее заказали на открытие заведения в Киеве. Плел всю зиму. Не спешил, потому что меня предупредили, что надо не скоро. Продал за 1200 гривен. Когда озвучиваю сумму знакомым, удивляются: "Сергей, ты не ценишь свой труд". Больше взять не мог, потому что картину заказывала знакомая. Мороки с ней было много. Потратил почти 700 метров белой нити и 1800 гвоздей. Несколько раз переделывал.

Сергей Зеленый — столяр по специальности. Работает курьером и зубным техником. Картины создает после работы.

— Течения времени не чувствую, — говорит. - Плету до ночи, пока не устану.

"Хочешь закончить отношения — подари картину"

На картинах из ниток Сергей Зеленый советует регулярно убирать пыль. Иначе могут изменить цвет.

— В картине "Сова" под лапки птицы приклеил кусок древесины, — говорит Сергей Зеленый из Черкасс. — Отдал в магазин на реализацию. Через несколько месяцев начала жить своей жизнью — оказалось, в дереве завелись короеды. Пришлось переделывать. После того ее быстро купили.

Раньше дарил картины девушкам, которые нравились. Через некоторое время мы расходились. Теперь так не делаю, прошу какие-то символические деньги. Шучу: хочешь закончить отношения — подари картину.