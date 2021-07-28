"Открыла интернет-магазин. Заказы полились рекой"

$ 1,5 тыс. - 42 тыс. грн - стоит пояс, который сделала 36-летняя Наталья УГРИН из Львова. Она создает украшения из бисера и натуральных камней. Продает их через интернет-магазин.

- Когда училась в гимназии, у нас был предмет "Народные промыслы". Первым украшением, которое изготовила собственноручно, стал крученик для мамы из красного стеклярусом на белом бисере. Мне понравилось. Стала плести. Как-то подошли две старшеклассницы и попросили сделать им по браслету. Заработала 6 гривен. После этого начала делать силянки, картинки, писанки. Отдавала их на продажу в магазин "Хобби". Как для школьницы, имела неплохой заработок. Но тогда представить не могла, что дизайн украшений станет делом жизни, - рассказывает Наталья Угрин. - Когда училась в университете, увлечение забросила. Вернулась к хобби, когда познакомилась с будущим мужем - художником Виталием Дончаком. Вспомнила, что тоже умею творить. Совершенствовала умения и усложняла дизайн. Продавала украшения на выставках, это обеспечивало стабильный доход. В 2010 году открыла интернет-магазин, и заказы полились рекой. Привлекла к бизнесу мужа, потому что не хватало сил и времени. Я придумываю дизайн, подбираю материалы, виды вышивки и плетения. Муж обеспечивает техническую поддержку: монотонный подшив кожей, изготовление металлических оснований и выкроек.

По специальности мастер - преподаватель английского языка. Во Львове ведет студию английского языка. Обучает более 40 детей.

- Если есть все необходимые материалы, на изготовление сережек или браслета уходит несколько дней, на массивное колье - недели две. На сумку или полностью расшитый пояс - месяц, а то и полтора, - говорит Угрин. - Самые дорогие сделанные мной украшения - пояс за 1,5 тысячи долларов, сумки - за тысячу и колье за ​​600-700 долларов. Люблю интересные и нестандартные заказы. Имею нескольких постоянных покупателей, которые подбрасывают крутые идеи. Когда получаю заказ от новой клиентки, должна увидеть ее хотя бы на фото. Важно рассмотреть все детали, чтобы создать гармонично завершенный образ.