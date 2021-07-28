"Открыла интернет-магазин. Заказы полились рекой"

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1341
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 405
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 297
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4248
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
2
3
3
3
5
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1206
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1629
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1206
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 360
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 00:26

"Открыла интернет-магазин. Заказы полились рекой"

  Комментировать
 

$ 1,5 тыс. - 42 тыс. грн - стоит пояс, который сделала 36-летняя Наталья УГРИН из Львова. Она создает украшения из бисера и натуральных камней. Продает их через интернет-магазин.

- Когда училась в гимназии, у нас был предмет "Народные промыслы". Первым украшением, которое изготовила собственноручно, стал крученик для мамы из красного стеклярусом на белом бисере. Мне понравилось. Стала плести. Как-то подошли две старшеклассницы и попросили сделать им по браслету. Заработала 6 гривен. После этого начала делать силянки, картинки, писанки. Отдавала их на продажу в магазин "Хобби". Как для школьницы, имела неплохой заработок. Но тогда представить не могла, что дизайн украшений станет делом жизни, - рассказывает Наталья Угрин. - Когда училась в университете, увлечение забросила. Вернулась к хобби, когда познакомилась с будущим мужем - художником Виталием Дончаком. Вспомнила, что тоже умею творить. Совершенствовала умения и усложняла дизайн. Продавала украшения на выставках, это обеспечивало стабильный доход. В 2010 году открыла интернет-магазин, и заказы полились рекой. Привлекла к бизнесу мужа, потому что не хватало сил и времени. Я придумываю дизайн, подбираю материалы, виды вышивки и плетения. Муж обеспечивает техническую поддержку: монотонный подшив кожей, изготовление металлических оснований и выкроек.

По специальности мастер - преподаватель английского языка. Во Львове ведет студию английского языка. Обучает более 40 детей.

- Если есть все необходимые материалы, на изготовление сережек или браслета уходит несколько дней, на массивное колье - недели две. На сумку или полностью расшитый пояс - месяц, а то и полтора, - говорит Угрин. - Самые дорогие сделанные мной украшения - пояс за 1,5 тысячи долларов, сумки - за тысячу и колье за ​​600-700 долларов. Люблю интересные и нестандартные заказы. Имею нескольких постоянных покупателей, которые подбрасывают крутые идеи. Когда получаю заказ от новой клиентки, должна увидеть ее хотя бы на фото. Важно рассмотреть все детали, чтобы создать гармонично завершенный образ.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Открыла интернет-магазин. Заказы полились рекой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9486
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8901
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5967
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5202
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4833
Люди
У Владимира Веровского внезапно остановилось сердце
У Владимира Веровского внезапно остановилось сердце Просмотров: 603
"Оделся во все белое и поехал в больницу. Оттуда не вернулся"
"Оделся во все белое и поехал в больницу. Оттуда не вернулся" Просмотров: 1116
Слесари погибли в канализационном колодце
Слесари погибли в канализационном колодце Просмотров: 99
"Положили в реанимацию. Ввели в медикаментозный сон"
"Положили в реанимацию. Ввели в медикаментозный сон" Просмотров: 99
Ирина Борис утонула в море
Ирина Борис утонула в море Просмотров: 387
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
6
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 97
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть