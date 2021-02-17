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четверг, 18 февраля 2021 00:50

Ольга Горынь пережила мужа на восемь лет

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— Часто человека характеризуют последние месяцы жизни. Мать достойно прошла это время, показывая величие духа над телом. Не было вздохов и просьб о помощи. Все ее мысли были о том, как помочь Украине. Ее сердце воина говорило — нет болезни, есть государство, ради которого я живу, — говорит 47-летний Тарас ГОРЫНЬ о своей матери Ольге Павловне. Она умерла 90-летней. 13 февраля ее похоронили во Львове.

- Эта женщина - мужественный воин, - говорит львовянка 58-летняя Любомира Дудич. - Всю жизнь посвятила освобождению Украины. Не брала от государства подачек. Только боролась. Воспитала достойных детей, поддерживала мужа в тюрьме. Ее преследовали, не давали устроиться на работу. У нее не было за что купить еду, но все равно оставалась с твердой украинской позицией.

Ольга Горынь родилась в селе Цетуля Яворовского района Львовской области. Была участницей Организации украинских националистов. Распространяла самиздат. В 1952-м ее приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за распространение запрещенной литературы. Наказание отбывала в Республике Коми и в Казахстане. На свободу вышла в 1956-м. Через шесть лет обручилась с правозащитником, одним из основателей Украинской Хельсинской группы Михаилом Горынем. После женитьбы его трижды арестовывали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Всего провел в неволе 12 лет.

Ольга Павловна окончила Львовский университет. Была учительницей начальных классов. Любила вышивать. С 1966 года участвовала в выставках. Мужа похоронила в январе 2013-го. Остались двое детей.

— Мой отец был директором школы, в которой в советское время работала Ольга Горынь, — рассказывает Ольга Цвилинюк. - Власть заставляла уволить ее с работы. Отец не послушал. Уволили и ее, и его. Сказали, что сделал в школе "рассадник украинских националистов". У Ольги Горынь была хорошая память. Хоть и болела, была позитивная. Прожила достойно.

Ольгу Горынь похоронили на Лычаковском кладбище. У могилы спели "Ой у лузі червона калина похилилася".

Автор: Валерий ШМАКОВ
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