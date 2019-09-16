Олеся Гасанова стала гидом в Нью-Йорке

- В США выехали два года тому назад. Муж работал на стройке — проектировал ванные комнаты. Я год сидела без работы. Параллельно писала блоги в соцсети. В них рассказывала об особенностях жизни в Нью-Йорке. Хорошо знала, что интересует людей, которые хотят сюда переехать жить. А что туристов — не знала. Начала изучать. Тогда и захотелось стать гидом этого мегаполиса, — рассказывает полтавчанка 22-летняя Олеся Гасанова. Живет в районе Бруклин.

— В блоге написала, что смогу провести экскурсию. За неделю три человека откликнулись. Изучала подробно историю города и параллельно искала туристические фирмы, которые проводят экскурсии для русскоязычных туристов. После нескольких пробных экскурсий меня приняли на работу в агентство.

Из-за небольшого опыта вначале занижала цену на прогулки по городу. Начинала с символических 10 долларов. Сейчас беру 50 с трех туристов. За эти деньги экскурсия длится 4-5 часов. Начинаем с Нижнего Манхэттена. Сразу учу ориентироваться в городе, если не работает телефон или навигатор.

Многие туристы понятия не имеют, что такое походы по Нью-Йорку. Обуваться советую в кроссовки с носками. Сандалии натирают ноги, и тогда люди думают о ранах, а не о достопримечательностях. В городе тяжелый воздух, как будто дышишь паром толченой вареной картошки, поэтому с собой надо носить воду. Также стоит иметь дождевик. Зонт не годится. Его сносит ветром. Зимой лучше приезжать в пуховике. Ветер продувает насквозь.

Сразу предупреждаю — все можно фотографировать. Самим тоже надо быть готовым к тому, что может любой подойти вплотную и сфотографировать лицо.

В Нью-Йорке несколько интересных мест, можно увидеть бесплатно. Советую — золотые слитки на 415 миллиардов долларов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Главное — записаться на экскурсию за 30 дней до похода. В "Рокфеллер центре" в пять утра можно попасть на знаменитые ток-шоу. В панорамном тоннеле показывают шоу с морскими котиками и дельфинами. Бесплатный вход по средам с 15:00 до 17:00. Чтобы увидеть близко Статую Свободы, можно проехаться на пароме, который курсирует круглосуточно каждые полчаса из округа Статен Айленд.