Нина Кирсо два года лежала в коме

В Полтаве не стало певицы 56-летней Нины Кирсо. В 2018-м у нее случился инсульт. После операции впала в кому.

— Нина следила за своим здоровьем, — говорит певица 40-летняя Екатерина Бужинская. — Правильно питалась. Интересовалась народной медициной. Советовала есть чеснок целыми зубчиками. Любила жизнь . То, что случилось с ней, - несправедливо. Она должна была еще петь и петь.

Нина Кирсо была солисткой группы "Фристайл". Стала популярна в 1990-х. Среди хитов группы — "Больно мне, больно", "Ах, какая женщина!", "Белая метелица".

— Коллеги-артисты проводили благотворительные акции в поддержку Нины. Верили, что она выздоровеет и вернется на сцену, — говорит Бужинская. — Она была энергичная, веселая и уверенная в себе женщина. Всегда говорила в глаза, что думает. Последний раз виделись на съемках одной программы. Подошла ко мне и говорит: "Боже, какое у тебя красивое платье". Мы обнялись. В ней никогда не было зависти. Умела порадоваться за других. Была красивая и любила красивые наряды. Трепетно готовилась к каждому выступлению.

— Познакомились с Ниной на концерте в Одессе, — рассказывает певица Ирина Федишин, 33 года. — Пили кофе и весело разговаривали, будто знакомы много лет. Она заряжала своим позитивом всех вокруг. Нина предложила спеть мне песню из репертуара группы "Фристайл". Композицию "Цветет калина" я сделала украиноязычной.

Нину Кирсо кремировали и похоронили в Полтаве. Прощание было закрытое. 8 мая было девять дней по ее смерти.