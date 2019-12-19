- Нынешний юбилей не праздновала. Ходила в церковь. Молилась за живых и мертвых, - говорит писательница Мария МАТИОС. 19 декабря ей исполнилось 60 лет. На приветствие по телефону мало когда и до этого отвечала.

В прошлом году было 125 звонков. Тогда у меня голос пропал - имею такую давнюю болезнь. Но когда уже в седьмой раз за день звонили с одного номера, родственник почти в 23:00 наконец ответил: "Извините, но Мария Васильевна не может говорить". С того конца сказали: "Ничего. Пусть она просто слушает. С ней хочет говорить президент". Вот так получилось, что первой меня приветствовала мама, а на ночь - Петр Порошенко.

Мария Матиос родилась в селе Розтоки Путильского района Черновицкой области в крестьянской семье.

- В детстве была образцовым упрямцем, - рассказывает. - В 3 года задумала в иорданские морозы босой по снегу добежать до корыта с питьевой водой. Добежала, но на всю жизнь заработала болезнь. А за мной до сих пор бежит крик бабушки Василины: "Маричка! Вернитесь! Простудитесь!" Бабушка на "вы" называла не только своего мужа Онуфрия, но и внучку.

Первые стихи Мария Матиос напечатала в 15 лет. С прозой дебютировала в 1992 году в журнале "Киев". Там опубликовали ее новеллу "Юрьяна и Довгопол".

Имеет неофициальный титул "самой плодотворной писательницы Украины". Издала семь поэтических сборников и 18 прозаических книг. Они переведены на английский, французский, польский, немецкий, иврит и литовский языки. Украинские и польские театры инсценировали девять ее книг. В 2005 году получила Шевченковскую премию за роман "Солодка Даруся". Входит в пятерку самых известных современных писателей Украины и в 100 самых влиятельных женщин страны.

- Иногда не знаю, Бог наградил меня или наказал тем словом. Но когда часами люди простаивают в очередях за автографом - значит, что-то в этих книгах есть, и они нужны. Не знаю, что такое успешный писатель. Но знаю, что такое читаемый писатель. Много раз без сопровождения ездила на фронт. Везде всегда было хотя бы два-три бойца, которые спрашивали, кроме носков и сигарет, привезла ли я свои книги. Больше всего рада, когда люди, узнав кто я, всплескивают руками: "Я читал вашу книгу такую-то и такую". Это непередаваемые ощущения.

Была депутатом двух созывов Верховной Рады. В этом году в парламент не баллотировалась. Осенью похоронила единственного сына 35-летнего Назария.

- Мой дядя 16-летним бежал из послевоенного беспаспортного села поднимать из руин шахты Донбасса. Оттуда его забрали в армию. Служил в Москве. Так и прожил там 60 лет. Умер в 2014-м, когда уже шла война на Донбассе. Я с одним из своих племянников поехала проводить его в последний путь. Тогда чуть ли не единственный раз воспользовалась дипломатическим паспортом, потому что с обычным, наверное, замели бы - российское телевидение еженедельно показывало меня в футболке с надписью "Путин - ху...ло". При въезде проблем не было. А когда уезжали, пограничники 40 минут "мурыжили" перед вагоном. Племянник через плечо заглянул в их компьютеры. Позвал меня в сторону: "Тетя, там шесть пунктов для запрета пересечения границы". Когда говорила с пограничниками, у старшего по званию услышала украинский акцент. Нашла в телефоне фото, сделанные в церкви и на кладбище для дядиных сестер и братьев в Розтоках и к служивому на украинском обратилась: "Сын мой, посмотри, я еду с похорон. Здесь на кресте его фамилия. Матиос. И я Матиос. У тебя тоже есть родственники, а может, даже в Украине". Он посмотрел на напарника. Тот опустил голову. Старший немного подумал, а потом махнул рукой: проходите.

Если бы не Революция достоинства и не война на Донбассе, я бы сказала, что, кроме познания "марсианских впадин" человеческой подлости и одновременно "эверестов" человеческого благородства, из парламента ничего не вынесла. Но, когда пересмотрю фото, отвечаю на звонки или СМС людей, к чьей судьбе я приложилась, просматриваю отчеты финансовой помощи военным - собственной и моей семьи - не жалею ни одного дня пребывания там. Тем более, когда сравниваю нынешнюю шушвару и тех, кто был в парламенте прошлого созыва.

Знает родословную от 1790 года

Мария Матиос знает свою родословную с 1790 года. Ее исследовал отец Василий Онуфриевич.

- Мои родители оба с рождения Матиосы, - рассказывает писательница. - Отец исследовал происхождение своей ветви от 1790 года. А родословную Матиосов по маминому "плечу" - с 1812-го. Один из прадедов в пятом колене - Фока - во времена австрийской монархии был писарем. В моем родном селе в его честь назван хутор Писаревка. Другой прадед Илья избирался сельским головой почти четверть века, а грамоты не знал. Расписывался крестиком. Но тогда была такая избирательная система, что хозяин, который претендовал на голову общины, закладывал свое имущество в ее пользу. Если не выполнял данных перед выборами обещаний, все оставалось общине. Прадед имущества не лишился. Еще одного прадеда Юрия убили на охоте, эта история описана в моей книге "Майже ніколи не навпаки". Бабушку с четырьмя классами румынской школы в селе называли "Соломоном в юбке" - она говорила поговорками.