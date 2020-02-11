Наталья Варга выиграла 250 гривен

- Квитанцию ​​в редакцию отправила, но больших надежд на победу не было. За свою жизнь ничего не выигрывала, разве несколько гривен в лотерею. В списке призеров себя увидела, когда была на работе. Получила деньги в январе, после Рождества. Отложила, планирую еще раз выписать газету, - говорит 54-летняя Наталья Варга из села Ракош Хустского района Закарпатья.

"Газету по-українськи" начала выписывать три года тому назад. Во время розыгрыша призов выиграла 250 грн.

- Я работаю почтальоном. Понравилась эта газета. Читаю все, потому что интересно. В нашем селе ее выписывают пять человек, - говорит Наталья Ивановна.

Она училась на маляра-штукатура, однако по профессии работала только один год.

- Потом вышла замуж и сразу в декрет. Вернуться на стройку не смогла по состоянию здоровья. 30 лет работаю на почте. Кроме меня, есть еще четыре почтальона, начальник и заместитель. Обещают немного поднять зарплату, потому что мизерная. Мой маршрут - 15 километров. Рабочий день начинается в десять. Все разнести не всегда удается. Работаю дотемна, ночью страшно ходить. Особенно, когда разношу пенсии, детские и другие выплаты. Товары тоже носим. Приходится выходить в выходной. Летом могу пойти через лесок или поле. Зимой так не получается, потому что заметает. Если кто-то едет по дороге, то подвозит. Люди у нас в селе хорошие. Всегда меня ждут. Больше всех пожилые и одинокие. Оставить эту работу не могу, нет здоровья идти на тяжелую, - рассказывает Наталья Ивановна.

С мужем развелась. Имеет двух сыновей - 34-летнего Ивана и Евгения, 31 год.

- Младший с семьей живет у меня. Невестка Светлана работает горничной в санатории. А старший сын купил дом в соседнем селе Вышково. Оттуда родом невестка Яна, она продавец. Собираемся все часто, живем дружно. Сыновья по профессии строители. Уехали на заработки в Чехию. Имею двух внуков. Артемчик ходит в садик, ему 5 лет. Света учится во втором классе. Люблю готовить для них пончики, - говорит Наталья Варга.