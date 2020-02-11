Наталья Варга выиграла 250 гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 801
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1350
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3105
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2277
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 6678
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2097
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2097
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1017
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 05:05

Наталья Варга выиграла 250 гривен

  Комментировать
 

- Квитанцию ​​в редакцию отправила, но больших надежд на победу не было. За свою жизнь ничего не выигрывала, разве несколько гривен в лотерею. В списке призеров себя увидела, когда была на работе. Получила деньги в январе, после Рождества. Отложила, планирую еще раз выписать газету, - говорит 54-летняя Наталья Варга из села Ракош Хустского района Закарпатья.

"Газету по-українськи" начала выписывать три года тому назад. Во время розыгрыша призов выиграла 250 грн.

- Я работаю почтальоном. Понравилась эта газета. Читаю все, потому что интересно. В нашем селе ее выписывают пять человек, - говорит Наталья Ивановна.

Она училась на маляра-штукатура, однако по профессии работала только один год.

- Потом вышла замуж и сразу в декрет. Вернуться на стройку не смогла по состоянию здоровья. 30 лет работаю на почте. Кроме меня, есть еще четыре почтальона, начальник и заместитель. Обещают немного поднять зарплату, потому что мизерная. Мой маршрут - 15 километров. Рабочий день начинается в десять. Все разнести не всегда удается. Работаю дотемна, ночью страшно ходить. Особенно, когда разношу пенсии, детские и другие выплаты. Товары тоже носим. Приходится выходить в выходной. Летом могу пойти через лесок или поле. Зимой так не получается, потому что заметает. Если кто-то едет по дороге, то подвозит. Люди у нас в селе хорошие. Всегда меня ждут. Больше всех пожилые и одинокие. Оставить эту работу не могу, нет здоровья идти на тяжелую, - рассказывает Наталья Ивановна.

С мужем развелась. Имеет двух сыновей - 34-летнего Ивана и Евгения, 31 год.

- Младший с семьей живет у меня. Невестка Светлана работает горничной в санатории. А старший сын купил дом в соседнем селе Вышково. Оттуда родом невестка Яна, она продавец. Собираемся все часто, живем дружно. Сыновья по профессии строители. Уехали на заработки в Чехию. Имею двух внуков. Артемчик ходит в садик, ему 5 лет. Света учится во втором классе. Люблю готовить для них пончики, - говорит Наталья Варга.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наталья Варга выиграла 250 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 55191
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 22257
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 17622
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 15354
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14707
Люди
"Взял в кредит 3 тысячи, а отдать надо 48"
"Взял в кредит 3 тысячи, а отдать надо 48" Просмотров: 234
Татьяна Элхова умерла на второй день после инсульта
Татьяна Элхова умерла на второй день после инсульта Просмотров: 27
"1 мая 1986 года заставила детей идти парадом на Киев"
"1 мая 1986 года заставила детей идти парадом на Киев"
"В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце"
"В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце" Просмотров: 819
Впервые "Оскар" получила неанглоязычная лента
Впервые "Оскар" получила неанглоязычная лента Просмотров: 45
Больше всего комментируют
9
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 231
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua