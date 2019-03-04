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вторник, 05 марта 2019 06:10

"На борьбу с коррупцией надо выделять не три миллиона, а три кладбища"

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5 февраля Окружной админсуд Киева временно запретил 56-летней Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения - до завершения рассмотрения дела о двойном гражданстве. Иск подал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Утверждал, что Супрун не может выполнять обязанности министра, поскольку до сих пор находится в подданстве США. Через девять дней суд отменил свое решение.

"Перекрыли Супрун потоки фармакологической мафии, вот и созрели вилы".

Наталья Маслова, "Фейсбук"

"Вернули бы Ляшко обратно в Изяславскую исправительную колонию, как бы там еще посидел на пару с Мосийчуком. В медицине есть положительные изменения, и их нельзя останавливать".

Елена Антонюк, "Твиттер"

"Сатану - геть! Что дала реформа? Как платили врачам, так и платят. А лекарства и дальше покупаем сами".

Алексей Пихтерев, "Фейсбук"

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля 2018-го неизвестный облил ее серной кислотой. Через три месяца женщина умерла. Сейчас Мангер на свободе. Адвокат Дмитрий Ильченко внес за него 2 млн 497 тыс. грн залога.

"Если бы существовал институт лжи и лицемерия, Мангер висел бы там на стене почета".

Светлана Агеенко, "Фейсбук"

"Пукач напрямую говорил в суде, что Гонгадзе заказал Кучма. И что? Если Сергей Петрович что-то скажет, то неожиданно совершит досадное" самоубийство".

Сергей Ковальчук, "Инстаграм"

"Скоро он станет соседом Гонтаревой, и никто его не достанет".

Валентин Мироз, "Фейсбук"

Полицейского Василия Мельникова подозревают в избиении активистов националистической организации С14 во время схватки под Подольским управлением полиции Киева. Во время задержания людей он кричал: "Ложись, бандера!". 12 февраля суд арестовал его на два месяца. На следующий день он вышел на свободу под залог.

"Система та же. Только изменилось с "ми" на "по". Как были мусорами, так ими и остались. Среди них есть лишь единицы, которые заслуживают уважения. А из говна пулю не слепишь".

Дмитрий Виштак, "Инстаграм"

"Но никакой реформы и не было... так, мыльные пузыри. Под реформу обновили форму и автопарк, а люди те же остались. Работать в полицию пошли даже те, кто за расею всей душой, потому что зарплату повысили".

Нина Волкова, "Фейсбук"

23 февраля певица 27-летняя Анна Корсун, которая выступает под творческим псевдонимом Марув, победила в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". И общественная телерадиокомпания Украины отменила ее участие из-за гастролей в России. Предлагали поехать на конкурс коллективу "Фридом Джаз" и группе "Сказка". Те отказались. В итоге в НСТУ решили, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении".

"Она зарегистрировалась, прошла отбор, выиграла финал, люди за нее проголосовали, а ее взяли и сняли. Это еще позорнее, чем ее песня. После боя руками не машут. Где вы были раньше?"

Марик Лозик, "Инстаграм"

"Это просто катастрофа. Европа не увидит, как это чудо раком поет".

Николай Боднарук, "Фейсбук"

"Это похоже на заказ России, чтобы избавиться от Украины на конкурсе в этом году. Набрали ватных конкурсантов, которые лучше друг друга своей позицией, чтобы потом быстро отказаться от участия".

Оксана Труш, "Фейсбук"

25 февраля стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского 22-летний Игорь причастен к хищению бюджетных средств в оборонном комплексе. С партнерами скупал военные запчасти у российских контрабандистов и на складах украинской армии. В разы накручивали цены и перепродавали Укроборонпрому. Таким образом вроде бы получили по меньшей мере 250 млн грн.

"Все рвутся к корыту, так в 22 года такие поросята становятся миллионерами на крови и смертях украинских ребят. Уродов должен судить народ, а не продажные суды. Отрубить руки и отправить на передовую".

Василий Сахарук, "Фейсбук"

"Трусы. Воровать и быковать - это герои, а как отвечать, то сразу штаны от Бриони мокрые от испуга. Даже животными назвать трудно!"

Андрей Ярошевич, "Фейсбук"

"На борьбу с коррупцией надо выделять не три миллиона, а три кладбища".

Зиновий Шабан, "Фейсбук"

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