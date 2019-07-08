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вторник, 09 июля 2019 05:30

Моника Беллуччи бросила младшего на 17 лет бойфренда

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Итальянская актриса и модель 54-летняя Моника БЕЛЛУЧЧИ рассталась с французским галеристом и художником Николя ЛЕФЕВРОМ, 37 лет.

— Мы подходили друг другу. Этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продолжится на другой высоте. Мы стали друзьями на всю жизнь, — говорит Моника Беллуччи.

С Николя Лефевром встречалась два года, однако отношения скрывала. Об их романе стало известно летом 2018-го. Папарацци сфотографировали пару на отдыхе во французском Сен-Тропе. Последний раз Беллуччи и Лефевра вместе видели в мае на Каннском кинофестивале.

— Мне было бы сложно быть с человеком, который ведет нормальную повседневную жизнь. Работа моего мужа совсем не похожа на мою, но он тоже много путешествует по миру. Поэтому прекрасно меня понимает. Я счастлива, — говорила Беллуччи полгода назад.

Николя Лефевр — владелец художественной галереи в Париже. Занимается живописью и подбором антиквариата. До 2009-го параллельно работал моделью. От предыдущих отношений имеет дочь 7-летнюю Анай.

Моника Беллуччи была дважды замужем. Первым ее мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Прожили вместе пять лет. В 1996-м на съемках фильма "Квартира" она познакомилась с актером 52-летним Венсаном Касселем. Через три года пара поженилась. Имеют дочерей — 14-летнюю Дева и Леони, 9 лет. В августе 2013-го подали на развод.

— Мы стали людьми, которые развиваются в разных направлениях, — объясняла Беллуччи. — Можно долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это не может — каждый должен идти своим путем. Развод для меня был болезненный, но необходимый.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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