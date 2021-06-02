Михаила Зубчука искали 12 дней

- Ни о каком суициде и речи не могло быть. Сын любил жизнь и меня. Точно знаю, что не нанес бы мне боль, - говорит винничанка 59-летняя Надежда Лукаш. 31 мая прошло сорок дней по смерти ее сына 23-летнего Михаила Зубчука. 11 апреля он был на дне рождения подруги. Исчез по дороге домой. Через 12 дней тело нашли в местном озере.

- Девушки говорят, в тот вечер Михаил вел себя нормально, - рассказывает Надежда Ивановна. - Домой должны были ехать на такси, но он не сел. Пошел в противоположную сторону и исчез в темноте. На камерах наблюдения это видно. Тело нашли в яме озера на 3-метровой глубине. В полиции рассматривают несколько версий. В частности, несчастный случай и самоубийство. Споткнуться и упасть он не мог - у берега было немного выше колен, и плавать он умел. Сам причинить себе ничего не мог. С детства внушала ему, что любая проблема решается.

Михаил Зубчук выучился на автомеханика в Винницком аграрном университете. Два года работал в магазине "Киевстар".

- Хотел стать программистом, потому что с детства интересовался техникой. Но не получилось, потому что не прошел на бюджет. А я тогда болела и не могла платить за обучение. Решили, пойдет туда, где дают стипендию. А потом заочно выучится на программиста.

Сын заботился обо мне, во всем помогал. Мы с ним были очень близки. Всегда целовал, когда выходил из дома. Звонил несколько раз в день.

Михаил имел девушку. Планировал сделать ей предложение.

- Он ее очень любил. Мечтал иметь семью, детей и обязательно дом. Чтобы был свой двор, а во дворе кот, собака и машина БМВ, - говорит Надежда Ивановна. - Мишу хоронили в день рождения его девушки. Именно тогда он планировал сделать предложение. С Наташей ездим на могилу сына каждые выходные. Рассказываем, как нам его не хватает.