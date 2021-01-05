"Лед был тонкий. Лыжи остались, а ребята утонули"

В селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области в водохранилище на реке Гнилой Тикич утонули 61-летний Александр ПОШТОВЫЙ и его сын Александр, 27 лет. Трагедия произошла утром 25 декабря.

- Они поставили жерлицу - пружину для ловли щуки, - рассказывает Павел Дубицкая, голова Хлипновки. - С ними ради интереса пошла Вика - внучка Александра Яковлевича и племянница его сына. Мужчины знали, что лед тонкий. Поэтому взяли лыжи. Но это не помогло. Попали на промоину. Первым, в 5 метрах от берега, провалился отец. Впоследствии - сын и племянница. Саша успел вытолкнуть Вику на мель. Она пыталась подать ему веревку, но не смогла. Тогда побежала к соседке - бабе Лиде. От нее вызвала спасателей и "скорую". Когда те прибыли на место, отец лежал в воде мертвый. Сына не было видно. Водолазы нашли его на дне. Он успел сбросить резиновый рыбацкий костюм и сапоги. Но сил выплыть не хватило.

Александр Яковлевич до выхода на пенсию был бригадиром. Его сын работал инженером в Звенигородском Реми. Отвечал за компьютерный отдел и руководил контролерами. Обоих мужчиы похоронили в родном селе 27 декабря.

- Такие похороны были, не дай Бог. Все село плакал, - говорит Дубицкая. - Саша золотым парнем был. Никогда и никому не отказывал. Отец тоже порядочный, работяга.