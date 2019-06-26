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четверг, 27 июня 2019 06:10

Когда дочь нашла родную мать, жизнь превратилась в ад

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"Дочь Марьяна разошлась с мужем, - рассказывает в письме Надежда из Полтавской области. - Имеет дочь Кристину, которой 7 лет. Марьяне - 29. Не хочет больше ни с кем связывать свою судьбу. Боится, что новый муж не будет любить ее дочь от первого брака. 11 лет назад родители завещали мне свой дом. Покупатели приходят, смотрят, но не покупают. Хотя дом добротный и цена невысокая".

Присылает фото с мужем, сделанное на собственном дворе. В руках женщины - пасхальная корзина. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает три свечи. Кладет на снимок ладонь.

- Не подгоняйте дочь с замужеством. Будущий муж появится в ее жизни в скором времени. С ним быстро забудет неудачную первую семейную жизнь. Ребенка он удочерит. Через 2 года станут родителями. Марьяна родит сына. Жить будут хорошо. На дом найдете покупателя в конце лета. Хотите ускорить продажу, обратитесь к риелтору. За его услуги все равно платит покупатель.

"Иванке не везет с мужчинами, - пишет винничанка Инна Сергеевна, 67 лет. - Дочери 38 лет. Имеет два высших образования, симпатичная, хорошо готовит. Впервые вышла замуж за разведенного мужчину. Но он ее предал. Осталась с сыном на руках. Во второй раз тоже вышла замуж за разведенного. Однако через несколько лет он умер. От него имеет дочь. Третий брак у Иванки за рубежом. Он иностранец, ранее также был женат. Дочь нигде не работает, но уже 5 лет выплачивает кредит как поручитель за свою куму. Чтобы не возвращать заем, та убежала за границу.

Биоэнергетик обводит свечой вокруг фото Иванны. Женщина в черном платье за колено.

Переживаете, что дочь несчастлива с третьим мужем. Найти общий язык с иностранцем ей действительно сложно, но в этом браке чувствует себя материально защищенной. Кредит, который на нее кинула кума, скоро выплатит. Но если не перестанет слепо доверять людям, может попасть в очередную историю. Возлагайте большие надежды на внучку. Она хорошо будет учиться. Своими успехами не раз удивит.

"У нас никогда не было кошек, - пишет 42-летняя Анна Леонидовна из Житомирской области. - Но в доме начинают происходить странные вещи. Я, мой брат и сестра видели в разное время в комнате и на кухне черного кота. Такой не живет нигде по соседству. А появляется у нас в доме перед трагическими событиями. Когда я впервые увидела животное в октябре 2012 года, ушел из жизни наш отчим. Затем кота видела сестра Мирослава. Тогда в аварии погибли тетя с сыном. Брат не верил, пока сам не заметил кота на кухне 2 года назад. В тот день его друг утонул в озере. Где кот берется и куда девается, никто не знает".

- В таком образе может появляться на глаза домовой. Также может напоминать о себе родственник, которого давно нет в живых. Он предупреждает об опасности, которая подстерегает кого-то из родных. Будьте внимательны к подсказкам. Последней смерти можно было избежать, если бы брат не пустил друга на отдых. Пугаться кота или пытаться его поймать не нужно, потому что проблем прибавится. Он исчезнет сам.

"Муж умер 20 лет назад, - пишет 67-летняя Валентина Валентиновна из Полтавы. - Со мной живут приемная дочь и зять. Внучки-близнецы учатся в Харькове. Мы с дочкой до ее замужества жили душа в душу. Когда она нашла родную мать, жизнь превратилась в ад. Отыскала брата и сестру. Они алкоголики. Дочь как подменили. Она не хочет съезжать от меня, но ужиться под одной крышей не можем. Я воспитывала ее хорошей девочкой, что теперь изменилось? Хочет ехать на заработки в Чехию. Не знаю, нужно ли ей это".

- Отпустите дочь на заработки. Это поможет ей многое понять. Агрессия, которую проявляет в ваш адрес, скоро исчерпает себя. Мать и родственники не оправдали ее надежд. Жалеет, что нашла семью. Не отворачивайтесь от дочери. Она любит вас и благодарна, что усыновили, воспитали и дали хорошее образование. Когда вернется домой, отношения между вами станут теплее.

Автор: Яна РОМАНЮК
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