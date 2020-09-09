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четверг, 10 сентября 2020 05:01

Кардинал Марьян Яворский работал с тремя папами

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В возрасте 93 лет скончался кардинал, Львовский митрополит римско-католической церкви Марьян Яворский. 18 августа попал в кардиологическое отделение в польском Кракове. На следующий день сделали операцию. 5 сентября его не стало.

После Второй мировой войны Марьян Яворский стал первым епископом, который смог вернуться в Римско-католическую Львовскую митрополию. Сотрудничал с тремя понтификами-Иоаном Павлом II, был одним из его ближайших соратников; Бенедиктом XVI и Франциском.

Родился во Львове. В 1945-м поступил во Львовскую высшую духовную семинарию. В том же году покинул город из-за советской оккупации. Семинарию окончил в польском городе Кальвария-Зебжидовска.

Был ректором Высшей духовной семинарии в Брюховичах на Львовщине. В 1999-м году Папа Иоанн Павел II назначил его членом комитета президиума Папского совета по вопросам семьи. В частности, в конклаве, избравшем Папу Бенедикта XVI в 2005 году.

В 2008-м вышел в отставку, жил в Кракове. Гроб с телом кардинала Марьяна Яворского разместят в крипте часовни чудотворного образа Кальварской Пресвятой Девы Марии, согласно его последней воле.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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