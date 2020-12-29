Ивана Вакарчука похоронили возле Соломии Крушельницкой

4 апреля 2020 года умер Иван Вакарчук - физик и политик, отец певца 45-летнего Святослава Вакарчука. Ему было 73 года. Болел, в 2018 году перенес инсульт. Похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Рядом - могилы поэта Ивана Франко и оперной певицы Соломии Крушельницкой.

- Я потерял не только отца, но и ближайшего друга. Стараюсь не жить прошлым. Потому что папа никогда бы не поддержал идею думать о том, как хорошо было раньше. Но воспоминания о нем всегда со мной, - говорит Святослав Вакарчук. - Именно отец научил меня не обращать внимание на мнение других людей и продолжать заниматься любимым делом. После его смерти главная задача моей жизни - сделать как можно больше полезного, чтобы отец мной гордился.

Иван Вакарчук 20 лет был ректором Львовского национального университета им. Ивана Франко. Три - возглавлял Министерство образования. При его каденции произошли серьезные реформы. В частности, было введено внешнее независимое оценивание. В 2007 году получил орден Героя Украины.

С женой 73-летней Светланой Александровной прожил в браке почти 50 лет. Она раньше преподавала физику во Львовской академии ветеринарной медицины им. Степана Гжицкого. Кроме Святослава, воспитали сына Олега, 40 лет. Он работает в банковской сфере.