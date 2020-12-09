Иван Говда боролся с раком

За два месяца до 95-летия во Львове ушел из жизни ветеран Второй мировой войны и советский политзаключенный Иван ГОВДА. Имел онкологическое заболевание. С женой воспитали двух сыновей.

Иван Говда окончил Львовскую учительскую семинарию. В 1944-м был мобилизован в советскую армию. На фронте получил ранение. После демобилизации работал учителем. Помогал украинскому подполью. За это его арестовали. Приговорили к трем годам исправительных работ. Потом отправили на постоянное жительство в Сибирь. Впоследствии вернулся во Львов.

— Иван Федорович преподавал в школе немецкий язык был моим классным руководителем, — рассказывает 56-летняя Оксана Кох-Максименко. - После выпуска прошло 40 лет, но в памяти он всегда улыбчивый и приветливый. Мы тогда не знали о его тяжелой жизни, скитаниях после Сибири. Не перестаю восхищаться силой духа и оптимизмом. На пенсии вел активную общественную жизнь. Прошлым летом встречались на улице. Иван Федорович шутил, как всегда. Хотя несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.