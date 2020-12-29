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"Игрушки сперла уборщица Кремля"

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- Новогодние игрушки коллекционирую три года. У меня их две тысячи. Не продаю. Собираю, чтобы дарить людям радость и возвращать их в мир детства, - говорит краевед и директор туристической фирмы 55-летний Игорь Байдак из Хмельницкого.

- Самым старым игрушкам - 70 лет, - рассказывает Игорь Байдак. - Это так называемые кремлевские шары. Они самые большие в коллекции. Размером с человеческую голову. На розовом изображены цветы, на желтом - слонята. Их купил на блошином рынке во Львове. Продавец привез их из Москвы. Возможно, игрушки сперла какая уборщица Кремля. За розовый заплатил 150 гривен, желтый обошелся на 50 гривен дороже. Удивляет изображение слонов. Потому что обычно рисовали зайцев, медведей или белок. Есть еще большой новогодний шар. Он розовый. Расписан домиками и елками, припорошенными снегом. Это современная игрушка. Изготовлена ​​во Львове из очень тонкого стекла. Есть редкий стеклянный спутник с надписью "СССР". На нем сохранились антенны из тонкого стекла. Его ценность в том, что имеет высоту 15 сантиметров. Потому что такие же игрушки, но маленькие, встречаются часто. Спутник очень хотел себе один коллекционер. Предлагал обменять на несколько фигурок из своей коллекции. Но я не согласился.

Новогодние игрушки хранит в пластиковых контейнерах и металлических коробках из-под конфет.

- Каждую заворачиваю в пищевую пленку, чтобы не было доступа воздуха, - говорит. - Покупаю их на блошиных рынках. Часть люди отдавали просто так, потому что знали, что не буду перепродавать, а буду показывать на выставках. Некоторые боятся подержанных вещей. Мол, могут нести плохую энергетику. Я в это не верю, потому что игрушки мне отдают с хорошими намерениями. Среди старинных экземпляров есть прозрачные шары с нарисованными китами, Снегурочки, Дед Мороз, бандура, жук, зайчик, птички, дирижабль, лимончик, шишка, желудь, грецкий орех, морковка. Имею героев сказок. В частности, деда и бабу из сказки о рыбаке и золотой рыбке и семь миниатюрных гномиков. Такие раньше делали на экспорт в Германию. В советские времена новогодние игрушки нередко имели пропагандистский характер. У меня есть космическая ракета, початок кукурузы, космонавты.

Свою коллекцию Игорь Николаевич показывает в помещении юношеской библиотеки в Хмельницком. Начал ее выставлять два года тому назад.

- Раньше демонстрировал все игрушки, - говорит. - В этом году решил показать только те, которые принадлежали моей бабушки. Им более 50 лет. Один ящик хранился у моей матери, а второй - у тети. Эти новогодние украшения помню с детства. Они привлекали меня своей магией тепла и доброты. Ассоциировались с пребыванием у бабушки.

Игорь Байдак планирует открыть музей новогодних игрушек.

- Такой есть в городке Сентендре. Я там бываю каждый раз, когда путешествую по Венгрии. Это моя любимая страна. Мой отец был военным, в свое время там жили. В Венгрии я учился в старших классах школы.

Коллекционированием увлекся в 7 лет. Сначала были марки. У меня восемь больших альбомов. Собирать их помогали все родные. Особенно дедушка. Если какая-то марка мне нравилась, никогда не жалел на нее денег. Уже будучи военным моряком, я начал покупать миниатюрные фигурки слонов. Все началось с металлического. Его подарили мои крестница с родителями. На удачу перед походом по Тихому океану. Брал с собой три раза в боевую службу. Слоник стал моим талисманом. Решил ему купить несколько "друзей". А потом фигурки начали дарить родные и знакомые. Наименьший экспонат приобрел в Украине - это серебряная подвеска, размером два миллиметра. Наибольший привез из Вьетнама. Изготовлен из фарфора. До полметра в высоту, весит 6 кг. Имею более 2 тысяч слоников почти из 100 стран.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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