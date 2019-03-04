Игорю Кучерову оторвало голову

- Ничего не предвещало беды. Еще утром созванивались, шутили. Папа ездил увольняться с фирмы "Гавриловские цыплята". Возвращался домой, переходил дорогу. На следующий день забрали тело из морга. Ужаснулась. У отца от удара машины отлетела голова. Была надорвана правая нога. Хоронили его в закрытом гробу, - говорит 25-летняя Алина НИРЧЕНКО. В селе Шкурупиевка Решетиловского района на Полтавщине попрощались с отцом, 47-летним Игорем Кучеровым.

20 февраля в селе Подол под Полтавой его сбил неизвестный автомобиль. Мужчине оторвало голову. Он скончался на месте.

- Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, - рассказывает 49-летний Юрий Сулаев, советник Полтавской областной полиции. - Для розыска задействовали силы полиции. Сложность в том, что показания очевидцев разнятся. Одни говорили, что это внедорожник, другие указывали на фуру. Номеров авто никто не заметил.

По специальности Игорь Кучеров - строитель. В свободное время любил читать газеты и смотреть новости. У него остались жена, 42-летняя Татьяна, дочь Алина и двое внучек - 6-летняя Виктория и Яна, 2 года.

- Папа всегда носил с собой очки, имел веселый нрав. Часто приезжал ко мне на служебном авто. Помогал собрать в школу дочь Викторию. Приобрел ей рюкзак, школьную форму, канцелярские принадлежности. Мне на день рождения подарил платье. Был другом и советчиком. Созванивались несколько раз в день, - добавляет Алина Нирченко.