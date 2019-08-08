"Думали - лопнуло колесо. Вышли из машины, а оно отлетело"

- Управлять автомобилем может каждый. Нужно только желание, время и деньги, - говорит инструктор автошколы автодрома "Чайка" 27-летний Олег Сухоруков.

Автогонщики Дмитрий Жаворонок и Валерий Шевелев открыли ее в 2014-м. Здесь можно пройти базовый курс для новичков, контраварийную езду, дрифт (техника прохождения поворотов. - ГПУ) и спорт-программы для продвинутых водителей. Изюминкой автошколы является курс "Юный водитель", рассчитан на учащихся 10-18 лет.

Автомобильная школа расположена на окраине Киева. На указателе "Автодром" поворачиваю с житомирской трассы. Вдоль дороги лес. Под мостиком - трасса мототрека. В открытое окно слышен рев двигателя и свист шин.

Под трибунами автодрома - офис автошколы. Стоят две парты с прикрепленными рулями. У окна автосимулятор. Стены комнаты отдыха завешаны фотографиями автомобилей. Напротив офиса - автомастерская. Два механика всегда наготове - колеса сменить или двигатель проверить.

Олег Сухоруков наблюдает, как 37-летний Артем на спортивной BMW тренируется в дрифте. Он приехал из Израиля, чтобы отточить мастерство. Двигатель гудит, шины дымят.

- Все думают, что дрифт - это скорость и дым, на самом деле это определенные задачи и их выполнение, - повышает голос инструктор. - Кажется, что водитель специально газует. Но есть зоны, в которых надо подъезжать под определенным углом в заносе. В этой технике хорошо работает моторика. Там постоянно переключаешь сцепление-газ-тормоз. И левой ногой приходится тормозить, и работать с ручником. Работа с педалями сумасшедшая. Все для того, чтобы направить авто, куда надо.

Олег садится за руль, чтобы показать новую конфигурацию. Машина разгоняется. В заносе резина переднего колеса лопается. После замены мужчины снова выезжают на трек. Во время заноса колесо улетает, автомобиль разворачивает.

- Думали - опять лопнуло колесо. Вышли из машины, а оно отлетело, - смеется Артем. - На такое уже не обращаешь внимания, привыкаешь.

- Передние шины в дрифте обычно уже задних, изнашиваются не так интенсивно, - объясняет Олег. - А вот задних шин за занятие лопается восемь-десять.

Отходим в тень. На треке температура достигает 40 градусов.

- В гонках - скорость превыше всего. Однако в городе три минуты не стоят чьей-то жизни. В Европе дистанция между машинами измеряется в секундах. Минимальная - три. Это когда автомобиль впереди пересекает некую условную линию, вы должны доехать до нее не менее чем за три секунды. На мокром покрытии дистанция должна быть в три-пять раз больше.

Мы стараемся переучить тех, кто уверен, что все знает и умеет. Бывает, приходят после аварии. На автостоянке воспроизводим дорожную ситуацию. Разбираемся, почему так произошло. Обычно водители сразу понимают, в чем причина: дистанцию не держал, быстро ехал, раскачивал автомобиль, резко бросал его.

Одна ученица после ДТП боялась снова сесть за руль. Выяснили причину, все ее действия довели до автоматизма. Тогда страх исчез.

Планируем занятия так, чтобы на площадке было не более двух автомобилей. Это - безопасность. Инструктор сидит рядом или общается по рации. Начинающим водителям важно давать ездить самим. Поставили задачу, показали, как выполнить. Если ученик 10 из 10 кругов стабильно едет, выходим из машины. Подсказки даем по рации.

Артем заканчивает тренировку. Следующее занятие по расписанию - базовый курс. На трек выезжает 20-летняя Ольга. У нее сегодня третий урок.

- Два года назад окончила автошколу, - говорит она. - Навыки хочу довести до автоматизма, чтобы следить за обстановкой на дороге, а не за переключением передач.

Олег Сухоруков выставляет квадрат из конусов. Это - условная зона остановки.

- Человека надо чем-то ограничивать, потому что на дорогах нет восьми полос, где никто не мешает, - говорит он.

На выполнение упражнения есть 20 мин. Ольга едет по треку, останавливается у конусов. Олег выставляет из них змейку для следующего задания.

- Будем ехать вдоль змейки, - продолжает инструктор. - Задача: быть как можно ближе и не задеть конусы задними колесами.

- Учим постепенно. Если сразу завалить задачами, ничего не отложится в голове. Сначала отрабатываем езду задним ходом, потом немного меняем траекторию, добавляем ограничения. Все комбинируем.

Олег объясняет ученице, как работать с зеркалами.

- Когда будете делать задний ход по коридору, придется работать с двумя, чтобы выбрать правильную траекторию. В зеркале должно быть видно 10 процентов корпуса автомобиля и 90 процентов - проезжей части.

Ольга выходит из машины отдохнуть. Олег выставляет конусы для новой задачи - остановка, разворот, заезд в "гараж" и выезд.

- Поставил так, чтобы поворачивала в разные стороны и выстраивала правильную траекторию, выгодную для нее и безопасную для других участников движения. В этом упражнении вырабатывается привычка следить за обстановкой по зеркалам.

Курс контраварийного движения проходят водители, которые ездят по городу минимум полгода.

На трек выезжает 27-летняя Наталья с инструктором Николаем Бойко, 28 лет. Будет изучать полицейский разворот - на 180 градусов задним ходом.

- Это не забава, - говорит инструктор. - Водитель должен привыкнуть к ощущению полета, когда машина едет в заносе, который надо замедлить. Потому что в таких ситуациях люди часто теряются.

Женщина отрабатывает разворот.

- После маневра колеса должны смотреть прямо, а у нее - в сторону, - Николай объясняет ошибки. - Машину надо выровнять, она должна катиться по инерции прямо. Разгоняетесь, отпускаете педаль газа, на механике нажимаете сцепление, на автомате - переключаетесь на нейтральную передачу и выкручиваете руль. Когда делаешь этот разворот впервые, главное - не бросить его, не затормозить рефлекторно. Это делают машинально, потому что срабатывает инстинкт самосохранения.

- Вот сейчас отлично получилось. Машина выровнялась, - хвалит Наталью и позволяет отдохнуть.

- Два-три разворота сделали - выходим из машины, - говорит Николай. - Это адреналин. Некоторые нормально воспринимают, а кого-то тошнит или голова кружится.

- Круто-круто, столько адреналина, - делится впечатлениями Наталья. - Больше понравилось первое занятие. Тогда был ливень, на мокром покрытии упражнение легче было выполнять. Когда Николай рассказал, что должна делать, спросила: "Я не перевернусь?" Ответил: ни в коем случае. Теперь знаю, что делать, когда машина идет в занос. Но надо еще подучиться.

Права имею с 2011-го. Восемь лет ездила на автомобиле с механической коробкой передач, два с половиной - на автоматической. Боялась, что трудно будет вернуться на механику. Но все вспомнила. За годы привыкла управлять ладошкой, а это - неправильно. Одно дело делать так, когда разворачиваешься во дворе. А если на трассе колесо попадет в яму, ладонью руль не удержишь. Его надо всегда фиксировать двумя руками.