Дмитрий Ткаченко вырастил 5-килограммовый виноград

31-летний Дмитрий Ткаченко из города Покров Днепропетровской области вырастил гроздь винограда сорта Кишмиш Гелиодор весом 5,5 кг. 17 августа ее зафиксировали как самую большую выращенную в этом году.

- Такие огромные грозди неудобны для продажи, - говорит Дмитрий. - Их сложно транспортировать, и не каждый покупатель захочет взять такое количество. В прошлом году в моем винограднике выросла еще большая гроздь. Зеленая весила 4,5 кг, могло а вырасти до 7. Но все испортила погода.

Дмитрий Ткаченко выращивает виноград с женой 25-летней Еленой. На 30 сотках имеют 120 кустов.

- Работы всегда хватает. Кусты нужно обрезать, обрабатывать, подвязывать, осенью - укрывать. Много хлопот с саженцами. Виноградарство - это как секта. Попался и затягивает все больше.

В следующем году Дмитрий планирует вырастить 7-килограммовую гроздь и вывести собственный сорт.

В Запорожье на конкурс "Чудо-виноград" съехались 900 виноградарей из 12 городов. Показали 300 сортов отечественной и зарубежной селекции. Мероприятие проводят шестой раз. В 2018 году победителем стал запорожец Владимир Кикабидзе с гроздью весом 3,4 кг.