Дмитрий Борисов в седьмой раз стал отцом

"Лучший твой подарочек - это я!" - подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в день рождения матери ", - написала в инстаграмие ресторатор Елена БОРИСОВА. 23 января на свое 37-летие родила дочь. Это седьмой ребенок столичного ресторатора 40-летнего Дмитрия БОРИСОВА.

Супруги в браке с 2014-го. Имеют общих детей - Бориса, Иосифа, Илью и Екатерину. Воспитывают также двух сыновей Дмитрия Борисова от первого брака - Демида и Даниила.

- Даем детям любовь и заботу, показываем свой опыт. Как используют - это их дело, - говорит Елена Борисова. - Планы на будущее не составляем, потому что каждый из них - индивидуальность. Мы с мужем строим бизнес в первую очередь для себя. Это наша с ним реализация. Будут ли этим заниматься дети, зависит от их решения.

Елена и Дмитрий познакомились в начале 2010-х. Свадьбу сыграли в 2014 году.

- Нас с Еленой свела работа, это был служебный роман, - рассказывает Дмитрий. - За эти годы между нами не было конфликтов. Доверяем и любим друг друга.

- Главный в семье муж, но мы дополняем друг друга, - добавляет Елена. - Семейные обязанности поделены так, как и в бизнесе. Дмитрий - бренд-шеф всех наших ресторанов. Он придумал меню и стратегии. Моя задача - воплотить его идеи в жизнь. Быт также на мне. Дмитрий даже не знает, какую зарплату получают наши няни или водитель.

Супруги живут в трехэтажном доме в коттеджном городке на окраине столицы.

- Раньше арендовали жилье. Недавно переехали в свой дом. Во время карантина сбылась наша главная мечта - мы были вместе всей семьей, - говорит Дмитрий Борисов.

Он родился в семье тренера по фехтованию и музыкантши. В 11 лет начал работать на автомойке. В 1995 поступил в рекламное агентство. В 16 лет стал исполнительным директором. Затем работал в собственном брендинговом бюро. В 2009-ом продал бизнес и открыл первый ресторан. Сейчас сеть "Семья ресторанов Дмитрия Борисова" насчитывает более 50 заведений. Елена изучала менеджмент в Одесской национальной академии пищевой промышленности. Руководит ресторанами вместе с мужем. Занимает должность операционного директора.