Чтобы хорошо выглядеть, надо высыпаться

- В школе я была очень худой. Это был мой единственный комплекс. Надевала колготки, чтоб ноги казались толще, - говорит 59-летняя Светлана ГАСС из Одессы. Победила в конкурсе красоты для женщин в возрасте в Болгарии "Миссис бабушка Вселенная" и завоевала титул "Мисс Трансконтиненталь Классик" в США.

- Звонит как-то дочь: "Я подала заявку на конкурс красоты". Сначала подумала, что говорит о себе. Но оказалось, речь шла о конкурсе красоты среди бабушек. Дочь послала заявку вместо меня, - продолжает Светлана. - Я была шокирована. Сказала: "Мне 58 лет, как это я там буду?". Дочь ответила: "Ты будешь счастлива, я тебе гарантирую. Нужна фотосессия в купальнике. Я не видела женщин в возрасте, которые имеют такую фигуру, как у тебя". Уговорила. В Болгарии выиграла конкурс и стала самой красивой бабушкой мира. Там меня увидели американцы и пригласили уже в качестве модели на конкурс красоты в Атланту. У них в мае завоевала титул "Мисс Трансконтиненталь Классик". Получила главный приз - корону и ленту. Самое сложное для меня было - это выйти в купальнике.

В конкурсе принимали участие девушки от 18 до 45 лет. Светлана Гасс была самой старшей участницей.

- 18-летняя американка привела свою маму, чтобы посмотрела на меня в купальнике, - рассказывает женщина. - Не верила, как можно в моем возрасте иметь такую фигуру. Презентацию о себе на английском я читала с листа, потому что язык начала изучать только недавно. Рассказала о себе, семье, работе, благотворительности, Украине и Одессе. Жюри были в восторге, поблагодарили. Также было представление национального блюда и костюма. Затем дефилировала в вечернем платье, которое заказывала в одесском свадебном салоне. Сорвала овации. Потратилась только на перелет и платье. 12-летний внук гордится мной. После конкурса встречал меня в аэропорту. Когда вышла, попросил разрешения надеть мою корону и прицепить ленту. Называет меня по имени - Света.

Светлана Гасс по образованию модельер-конструктор и финансист. 19 лет назад открыла салон красоты в Одессе.

- У меня вся семья была спортивной и здоровой, - говорит она. - Моей маме 83 года, но она держит себя в форме. Когда приезжала поздравить с Днем матери, бегала с подружкой в парке. Бабушка всю жизнь придерживалась здорового питания и меня к этому приучила. Я не ем чипсов, колбас, кондитерских изделий. С детства занималась плаванием, гимнастикой. Сейчас люблю ходить в походы и купаться в море. Чтобы хорошо выглядеть, надо высыпаться. Рано ложусь спать. Просыпаюсь в шесть. Хожу три раза в неделю в спортзал и ежедневно делаю разминку дома. До 40 лет не пользовалась косметикой вообще. Стараюсь быть позитивным человеком, имею таких же друзей. Когда сам себе нравишься - любишь окружающий мир. Если женщина весит 200 килограммов, то она зла на себя, детей и работу.

Светлана была замужем. Мужа похоронила в 1990-х.

- Осталась на руках с 11-летней дочерью. Было нелегко, но ни у кого ничего не просила, - вспоминает. По ночам шила на заказ, днем торговала одеждой на рынке. Когда путешествовала за границей, то попала в салон красоты. Меня поразило, как там заботятся о женщинах. Сама захотела дарить красоту, чтобы каждая могла себе это позволить. Открыла собственный салон "Шантеклер" в Одессе. Иногда провожу для пенсионеров бесплатные дни - покупаю торт и пьем чай. Люди приходят грустные, чувствуют себя старыми и некрасивыми, а уходят счастливыми.

- Я собираюсь прожить еще 30 лет активной жизни, а потом буду думать, что делать дальше, - добавляет Светлана Гасс. - Самое главное – чем-то гореть. Хочу быть примером для детей, а им надо здоровая, красивая мама и бабушка. Мечтаю развиваться, быть моделью. На критику не обращаю внимания. Ее можно услышать только от ленивых неудачников, которые завидуют, потому что сами ничего не смогли добиться в жизни. У меня есть семья, которая поддерживает и вдохновляет. Ради них я готова на все.