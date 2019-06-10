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вторник, 11 июня 2019 00:25

Беру украинцев с условием, что не будут пить

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38-летний Иван Пидбережный родом из села Кутковцы Тернопольской области работает в Чехии прорабом более 15 лет.

- Работы в родном селе не было. Тогда половина села уехала на заработки в Польшу. Решил попробовать себя в Чехии.

Ехал к знакомому, который работал в Праге на строительстве. Но когда попал на место, оказалось, что он обо мне не предупредил, и работу не дали. Перебивался заработками. Чешского не знал, ехал по туристической визе, которая потом закончилась. То получить хорошую работу не мог. Работал грузчиком, подменял на автомобильной мойке. Жил у друга и экономил, на чем мог.

Через два месяца меня взяли в бригаду на строительство. Потому что один из рабочих упал со второго этажа и сломал ключицу.

Работал по 10 часов в день. Работа тяжелая - готовить строительные растворы, класть кирпич, штукатурить. За первые три месяца похудел на 20 килограммов. Получал 1000 евро в месяц. Часть передавал родителям домой. Потом втянулся и понял, не стоит на всем экономить. На выходных ходил в кино, музеи и рестораны, пытался хорошо одеваться, учить чешский.

В 2004-м нашел вакансию в бригаде, которая делала ремонт в квартирах и домах. Предлагали 1500 евро в месяц, официальное трудоустройство и помощь с легализацией. Пошел работать туда. А через год позвал и брата.

Вместе снимали квартиру, купили "Ситроен" 2000 года выпуска. В 2008-м встретил в Праге будущую жену Олю из Кировограда (ныне город Кропивницкий. - ГПУ). Работала официанткой. Через год поженились.

Тогда решил зарегистрировать фирму, которая будет заниматься ремонтами. Ждал лицензию почти полгода. Несколько раз отказывали в регистрации. Аргументировали тем, что мало денег на такое дело. Потому что всем работникам надо оформить медицинскую страховку, обеспечить оплачиваемыми отпусками и официально платить зарплату.

Сейчас у меня есть две бригады, которые проводят ремонтные работы в Праге и окрестностях. В каждой - по четыре человека. Рабочие получают по 1500-2000 евро в месяц. Зарплата зависит от объема заказов и выполненных работ. Беру в основном украинцев, но с условием, что не будут пить. Наши - работящие, но если есть случай и возможность - халтурят. Помогаю получить все документы на легальную работу в Чехии.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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