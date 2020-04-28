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четверг, 30 апреля 2020 05:15

Андрей Дуда перед смертью причащал прихожан

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Во Львове отслужили панихиду (девять дней) по капеллану, священнику Княжеского храма св. Николая 44-летнему Андрею ДУДЕ. Смерть была внезапная. Утром 11 апреля он провел службу, причастил людей. Вечером умер от инсульта.

— Познакомились с отцом Андреем во время совместной поездки на Донбасс, — рассказывает друг, капеллан 41-летний Андрей Феденькив. - Чрезвычайно позитивный человек и хороший священник. Он стал другом для военных. Кроме ежедневных литургий за них, еще читал воинам поэзию Шевченко, Франко и других. Ребята сразу не очень дружелюбны к нам были, не понимали, зачем мы там. Но после чтения стихов стали по-другому нас воспринимать, это сблизило. В Станице Луганской, чтобы послушать отца Андрея, собрался полный зал.

Андрей Дуда был капелланом в 80-й бригаде десантно-штурмовых войск. Нести духовную службу на фронте вызвался после того, как в 2015 году его брат пошел служить добровольцем.

— Как-то попали под обстрелы. Сидели в землянках, а потом вывозили раненых, — говорит Феденьков. — Хотели сделать ребятам приятно — зашли в сад нарвать черешен. Потом узнали, что он был заминирован. Даже если кто-то из сепаратистов туда заходил, за ним никто не шел.

Андрея Дуду похоронили в поселке Брюховичи подо Львовом. У него остались жена, по двое братьев и сестер.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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