Вонь, дым и трактора - пожарные вторые сутки тушат городскую свалку

Под Полтавой тушат вторые сутки свалку. Фото: pl.dsns.gov.

Вторые сутки пожарные ликвидируют пожар на территории Полтавской городской свалки. Площадь пожара- 800 кв. м.

Об этом рассказали журналистам "Газеты" в пресс-службе ГУ ДСНС Полтавской области.

"Такие пожары очень сложно тушить, так дымить может в одном месте, а гореть где-то на глубине и в другом. Поэтому приходится его разрывать. Трактор разворачивает мусор, а пожарные заливают водой, которую берут из реки Коломак. Вонь ужасная ", - отметил пресс-офицер ГУ ДСНС Полтавской области Виталий Шкаревский.

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О пожаре на свалке в селе Макуховка сообщили в 2:40 22 мая. По состоянию на 11:00 23 мая ликвидировали пожар на территории 600 кв. м, осталось еще 200 кв. м. Планируют сегодня завершить работу.

Причины пожара выясняются.

В селе Черняковка Чутовского района, что в Полтавской области, сгорело помещение в котором были столярная мастерская и свиноферма. Погибли 14 свиней.