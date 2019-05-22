В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото

В селе Черняковка Чутовского района на Полтавщине, сгорело помещение, в котором находились столярная мастерская и свиноферма.

Об этом журналистам Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУ ДСНС Полтавщины.

"О пожаре нам сообщили около 10 часов 21 мая. Горело большое помещение на улице Парковой, 33. Его площадь около 1000 квадратных метров. Разделено на столярную мастерскую и свиноферму. 14 животных погибли в огне, еще 50 удалось спасти ", - рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

Огонь уничтожил 1000кв. м кровли, 20 деревянных окон, ворота, двери, 1 куб. м досок, 1 т зерна также повредил 300 кв. м кровли, 3 т зерна, облицовку стен и потолка. Само здание от полного уничтожения пожарным удалось спасти.

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Причина - короткое замыкание.

Производственный сельскохозяйственный кооператив "Согласие" закрывает две из трех молочно-товарных ферм в Полтавском районе.