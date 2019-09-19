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четверг, 19 сентября 2019 12:29

В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины

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На ул. Соборности в Полтаве задержали Геннадия Агаджаняна, председателя областной армянской общины "Урарту". Правоохранители не называют причин.

Из его автомобиля Mercedes Benz С 500 изъяли автомат, биту и топор. Рядом стоит его адвокат, передает "Полтавщина".

Задержание произошло в рамках уголовного производства, однако его ведет не полиция области.

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Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве.

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Дата
19
сентября

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