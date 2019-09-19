В центре Полтавы задержали председателя областной армянской общины

На ул. Соборности в Полтаве задержали Геннадия Агаджаняна, председателя областной армянской общины "Урарту". Правоохранители не называют причин.
Из его автомобиля Mercedes Benz С 500 изъяли автомат, биту и топор. Рядом стоит его адвокат, передает "Полтавщина".
Задержание произошло в рамках уголовного производства, однако его ведет не полиция области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин на Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста
Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве.
×
Комментарии