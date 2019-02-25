Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке

24 февраля в 18 часов сообщили о пожаре в торговых павильонах на улице Зеньковской в Полтаве. Полностью выгорело два магазина: "Ева" и "Лидер обуви". Пожар затронул и рынок "Киевский".

На следующий день на месте побывали журналисты Gazeta.ua.

Внешне здание огорожено лентой, никого не пропускают. Грузчики выносят уцелевший товар и оборудование. Валяется много разбитого стекла на прилавках и полу. Из дверей слышен запах горелых продуктов и пластика. Товары залиты водой. Часть крыши прогнулась. В "Еве" и "Лидере обуви" выгорело все, кроме некоторых кусков перекрытия. От магазинов останься каркасы, прилавки оплавились. Уцелела автостанция №3, которая находилась рядом с магазином обуви. Отсюда курсируют рейсы в села Полтавского, Диканского, Зеньковского районов и в сторону Сумской области.

"С огнем боролись 39 пожарных и 11 единиц техники. Несколько десятков патрульных не подпускали близко прохожих, чтобы не мешали работать и не травмировались. В общем уничтожено 270 кв. м помещений ", - рассказала пресс-секретарь ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

По состоянию на 12 часов 25 февраля был один очаг задымления в магазине косметики "Ева"

Заместитель начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям области полтавской области Александр Лысенко отметил, что обошлось без жертв.

у входа в "Евы" общается с людьми.

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"Центром возгорания мог быть" Лидер обуви ", от которого огонь распространился на отделение магазина" Ева "и крытый рынок. Главная версия - короткое замыкание ", - пояснил Лысенко.

Во время пожара и после него автостанция № 3 работает по обычному графику. Помещение расположено рядом с "Лидером обуви".

"Все идет по графику, маршруты не отменялись, перебоев нету. В помещении автостанции следов пожара и разрушения нет. Немного водой намочили техническое помещение, которое находилось с стороны обувного магазина ", - отметила Ирина Дегтяренко.

На территории Чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул масштабный пожар.