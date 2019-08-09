От ветра в Полтаве падали деревья - Фото

Вчерашние порывы ветра поломали ветви и деревья за 8 адресами в Полтаве.
8 августа порывы ветра достигали 15-20 м/с, сообщили синоптики.
Наибольший вред нанесло падение ветви клена на детской площадке на улице Курчатова. Ветка упала на кабель линии электропередач и вырвала из земли электроопору.
Также порывы ветра сломали крупные ветви деревьев на улице Ивана Мазепы, в районе старой поликлиники - повредили электрокоммуникации. Ветку убирали с помощью автокрана управления ДСНС, рассказал poltava.to начальник предприятия "Декоративные культуры" Полтавского горсовета Сергей Луценко.
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Также ветер завалил дерево диаметром 70 см в парке Скорбящей матери. На улице Европейской, 98 упал каштан, на Балакина - большая ветка. На улице Небесной сотни, 3 упала береза. На улице Соборности, 69/2 кровлю пятиэтажки едва не проломила большая ветка. В парке им. Котляревского от ветра сломалась большая ветка акации.
8 августа в Киеве произошел мощный ураган.
Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги
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