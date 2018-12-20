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четверг, 20 декабря 2018 12:06

Нашли растерзанное тело возле кладбища: полиция просит опознать
4

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Нашли тело мужчины: просят опознать
Фото: Райотделение полиции Полтавы
Нашли тело мужчины: просят опознать
Нашли тело мужчины: просят опознать
Нашли тело мужчины: просят опознать

16 декабря рядом с лесопосадкой неподалеку кладбища села Шмыгли, улица Шмыглянская, 2, Полтавского района нашли растерзанное животными тело мужчины.

Об этом сообщили в районной полиции и предоставили фотографии.

"Тело нашел поздним вечером местный. Оно пролежало долгое время. Узнаем по одежде и скелетизированным фрагментам тела - череп, таз и нижние конечности ", - рассказал руководитель Полтавского райотдела полиции Николай Коваль.

Правоохранители просят помочь установить личность найденного мужчины.

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Неизвестному 50-60 лет.

Одет: брюки черного цвета, на поясе бирка с надписью MOTOR-B, один кроссовок белого цвета из искусственной кожи, носки черного цвета, свитер черного цвета с синим узором, полосатый свитер с полосами черного, белого и красного цветов, черная куртка с искусственной кожи. Наней капюшон с синтепоном внутри. При себе имел ключ, привязанный к брюкам на веревке.

В киевской многоэтажке нашли труп мужчины. Он повесился на собственном ремне по дороге домой.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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