На Полтавщине умер мужчина от укуса водяной крысы

На Полтавщине мужчину укусил водяная крыса - умер от инфекции. Фото: vsegdaseason

10 сентября умер житель Чорнухинского района Полтавщины от болезни лептоспироз, которой заразился после укуса водяной крысы в ​​реке Удай.

Заболевание диагностировали в августе, сообщили в областном лабораторном центре.

Болезнь протекала быстро. В начале мужчина занимался самолечением. Госпитализировали его после потери сознания. Несмотря на усилия медиков, сердце пациента остановилось в 11:13 10 сентября.

В этом году зафиксировали на Полтавщине три случая лептоспироза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подборка невинных с виду животных, которые запросто могут убить человека

Лептоспироз - острая инфекционная болезнь из группы зоонозов, которая протекает с лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем, геморрагическим синдромом. Лептоспиры выделяются с мочой и попадают на продукты и в воду. В тело человека бактерия может попасть во время купания в зараженном водоеме, при контакте с больными животными или после употребления зараженной пищи.

В Украине за последние две недели с диагнозом лептоспироз госпитализировали четырех человек. Среди них - 79-летняя жительница Стрыйского района на Львовщине.