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вторник, 10 сентября 2019 16:25

На Полтавщине умер мужчина от укуса водяной крысы

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На Полтавщине умер мужчина от укуса водяной крысы
На Полтавщине мужчину укусил водяная крыса - умер от инфекции. Фото: vsegdaseason

10 сентября умер житель Чорнухинского района Полтавщины от болезни лептоспироз, которой заразился после укуса водяной крысы в ​​реке Удай.

Заболевание диагностировали в августе, сообщили в областном лабораторном центре.

Болезнь протекала быстро. В начале мужчина занимался самолечением. Госпитализировали его после потери сознания. Несмотря на усилия медиков, сердце пациента остановилось в 11:13 10 сентября.

В этом году зафиксировали на Полтавщине три случая лептоспироза.

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Лептоспироз - острая инфекционная болезнь из группы зоонозов, которая протекает с лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, печени, сердечно-сосудистой, нервной систем, геморрагическим синдромом. Лептоспиры выделяются с мочой и попадают на продукты и в воду. В тело человека бактерия может попасть во время купания в зараженном водоеме, при контакте с больными животными или после употребления зараженной пищи.

В Украине за последние две недели с диагнозом лептоспироз госпитализировали четырех человек. Среди них - 79-летняя жительница Стрыйского района на Львовщине.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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