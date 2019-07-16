Детям предлагают "исчезнуть на 24 часа"

Момо- опасная убийца. Фото: Обозреватель

Появилась новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", аналог "Синего кита".

Об этом предупредили на странице Чутовского отделения полиции в Facebook со ссылкой на МВД Украины.

Игра набирает популярность среди несовершеннолетних Европейского Союза.

Правилами предусмотрено, что ребенок должен исчезнуть на сутки так, чтобы ни родные, ни друзья ее не могли найти.

"К счастью, на Полтавщине ни одного случая игры не зафиксировано. И, надеюсь, не будет ", — прокомментировал руководитель отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Также, по его словам, дети Полтавщины не входили в группу смерти "Синий кит" и не играли в "Момо".

Эти группы склоняли подростков к опасным действиям и самоубийству.

Также Юрий Сулаев добавил: если ваш ребенок исчез — сразу же обращайтесь в Национальную полицию.

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Новая опасная интерактивная игра "Момо" начала приобретать популярность среди детей. Суть заключается в запугивании. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписанный как "Mомо". Он посылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же человек отказывается это делать, ему начинают угрожать.