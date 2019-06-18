Заробитчане не хотят ехать на работу в Польшу

Украинцы хотят работать в странах выбирают поляки для трудовой миграции. Фото: operkor.

Большинство украинцев на заработках в Польше хотят работать в других странах, таких как Норвегия, Швеция, Германия, Чехия или Голландия. Об этом сообщают данные исследования, проведенные польской компанией EastWestLink в апреле-мае 2019-го.

"Стоит обратить внимание на рост интереса среди украинцев на страны, которые традиционно выбирают поляки. Несомненно, это является результатом получения ими опыта во время пребывания в Польше и ознакомления с миграционными направлениями поляков", - сообщил директор компании EastWestLink Анджей Коркус, пишет ukrinform.ua.

Миграция украинцев из Польши в другие страны будет небольшой из-за высоких квалификационных требований к ним и незнания языков. Украинцы хотят работать в странах, которые уже выбирают для трудовой миграции поляки. Процесс обусловлен информационным обменом между украинцами и поляками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беру украинцев с условием, что не будут пить

Более 30% украинцев, работающих в Польше, хотят поехать на работу в Германию. 13% предпочитают Чехию, 7% - Швецию, 7% - Нидерланды и 7% - Норвегию.

Среди преимуществ работы в Польше называют близкое расположение, похожий язык и возможность получить вид на жительство. Зато в Германии большие зарплаты, но выше квалификационные требования.

В ближайшие годы не прогнозируется значительный отток трудовых мигрантов из Польши в другие страны Европы.

В Чехии выгодно работать официантом. У них достаточно достойные заработки, благодаря благодарным клиентам развлекательных заведений. В частности, в Праге официанты получают $1,5 тыс. Еще столько же могут иметь чаевых.