В Харькове начали издавать Украинский журнал

21 мая 1831-го в Харькове в университетской типографии увидел свет первый в Украине фольклорный сборник "Украинский альманахъ".
Подписи автора или издателя большинство экземпляров не имели. Они были установлены позже, в ходе деятельности группы историков объединенных вокруг журнала "Киевская старина" (1882-1906). На одном из экземпляров альманаха пером было дописано: "издан Измаилом Срезневским и Иваном Розквошенком" - руководителями кружка поэтов-романтиков при Харьковском университете. Около 25-ти членов кружка участвовали в его написании.
"Имя ему Украинский памятник, - пишет Срезневский украинскому слависту Федору Евецькому. - Содержание: поэзия, повести, мысли, анекдоты, разсуждения о словесности. Словом все со вкусом написаное и не дально ученое".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском языке издадут американский бестселлер
Краеугольный камень альманаха изложен авторами в таких мыслях: "Грамматика есть статистика языка. Она схватывает и мастерски рисует кистью одну минуту его жизни. Сочетание этих картин в одно целое творит историю языка".
По мнению Срезневского альманах должен был служить лишь началам языкового возрождения и дать толчок изданию подобных сборников.
"А сколько слов москали взяли и продолжают брать из нашего языка в свой, целые фразы введены прямо от нас!" – обурювався колишній предводитель харківського дворянства Григорій Федорович Квітка 1841 року в листі до видавця петербурзьких "Отечественных записок" Андрія Краєвського.
Комментарии