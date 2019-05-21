В Харькове начали издавать Украинский журнал

21 мая 1831-го в Харькове в университетской типографии увидел свет первый в Украине фольклорный сборник "Украинский альманахъ".

Подписи автора или издателя большинство экземпляров не имели. Они были установлены позже, в ходе деятельности группы историков объединенных вокруг журнала "Киевская старина" (1882-1906). На одном из экземпляров альманаха пером было дописано: "издан Измаилом Срезневским и Иваном Розквошенком" - руководителями кружка поэтов-романтиков при Харьковском университете. Около 25-ти членов кружка участвовали в его написании.

"Имя ему Украинский памятник, - пишет Срезневский украинскому слависту Федору Евецькому. - Содержание: поэзия, повести, мысли, анекдоты, разсуждения о словесности. Словом все со вкусом написаное и не дально ученое".

Автор: Википедия Украинский альманах

Члены кружка активно собирали, издавали и пропагандировали народный фольклор. Сам альманах состоит из 9-ти прозаических статей, 21-го стиха, 6-ти песен и дум. На три четверти из российских произведений, переведенных на украинский язык.

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В альманахе присутствует часть поэмы Александра Пушкина "Полтава", переведенная Афанасием Шпигоцким под названием "Мария". Это был первый перевод поэзии Пушкина на украинский язык. Через год "Полтаву" переведет Евгений Гребенка. Сам Гребенка под псевдонимом "Гребенкин" также начал литературный путь в альманахе. Написал короткую пьесу "Рогдаев пир".



Краеугольный камень альманаха изложен авторами в таких мыслях: "Грамматика есть статистика языка. Она схватывает и мастерски рисует кистью одну минуту его жизни. Сочетание этих картин в одно целое творит историю языка".



По мнению Срезневского альманах должен был служить лишь началам языкового возрождения и дать толчок изданию подобных сборников.





"А сколько слов москали взяли и продолжают брать из нашего языка в свой, целые фразы введены прямо от нас!" – обурювався колишній предводитель харківського дворянства Григорій Федорович ­Квітка 1841 року в листі до видавця петербурзьких "Отечественных ­записок" Андрія Краєвського. Григорій Квітка-Основ'яненко радив петербурзькому видавцеві огляд української літератури подавати не разом із російською, а зробити "особое отделение между немцами, французами""А сколько слов москали взяли и продолжают брать из нашего языка в свой, целые фразы введены прямо от нас!" – обурювався колишній предводитель харківського дворянства Григорій Федорович ­Квітка 1841 року в листі до видавця петербурзьких "Отечественных ­записок" Андрія Краєвського.