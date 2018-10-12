Диссидент рассказал, как уничтожали украинский язык

Иван Дзюба рассказал о нападениях на украинский язык. Фото: "Радио Свобода"

В Советском союзе хотели снижали престижность украинского языка.

При этом пытались создать видимость, что украинский не запрещают, рассказал литературовед и диссидент Иван Дзюба на "Громадському радіо".

"Говорили, что никто украинский язык не запрещает, говорите, как хотите. Книги на украинском выдаются, газеты. Такой якобы убедительный, а на самом деле фальшивый аргумент. Пользоваться украинским не запрещали, но создавались такие условия, когда для человека, пользующегося украинским, были очень сужены возможности. Многое было недоступно. Дело было не в формальных запретах, а в объективных условиях, в которых человек выбирал русский, а не украинский, потому что русский гарантировал карьеру и будущее", - говорит он.

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"Наибольший удар украинству нанесла хрущевская школьная реформа. Тогда было постановлено, что язык обучения выбирают родители детей. Они исходили из того, что лучше для детей было бы учиться на русском. И начали массово закрывать украинские школы, особенно в Донецкой области. До реформы там были школы с украинским языком обучения, а после их совсем не осталось", - рассказал Дзюба.

Работники Института языкознания Академии наук УССР разрабатывали нормы и рекомендации по употреблению украинских слов.