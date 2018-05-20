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понедельник, 20 мая 2019 18:01

Потомки писателей подписали письмо в защиту языка

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Потомки писателей подписали письмо в защиту языка
Фото: Бджола

Письмо к власти в защиту украинского языка составили потомки выдающихся деятелей украинской культуры 20 мая 1968-го. В нем выразили обеспокоенность положением языках в УССР.

В 1960-х годах из Москвы поступило указание на русификацию. Функция русского языка в СССР уже не ограничивается ролью средства межнационального общения. Он провозглашается вторым родным языком нерусских народов СССР.

Сопротивление русификации оказывали представители украинской интеллигенции. Инициатором одного из обращений, которое было сделано 20 мая 1968 года, выступил сын Ивана Франко - Тарас Франко. Речь шла об обеспокоенности состоянием украинского языка.

Писатель Тарас Франко поддерживал дружеские отношения с потомками других выдающихся деятелей с сыном Николая Лысенко, музыковедом Остапом Лысенко, педагогом Лесей Кропивницкой - дочерью Марка Кропивницкого, Ниной Тобилевич-Левченко. К ним присоединились родная сестра кинорежиссера Александра Довженко - Полина Довженко, внучка писателя Вера Левицкая. Эти потомки выдающихся деятелей украинской культуры и искусства и другие подписали письмо в ЦК Компартии Украины. Тогда им руководил Петр Шелест.

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Год до этого сын Ивана Франко Тарас Франко выступил автором письма к Политбюро ЦК КПСС. Это письмо было обращено против русификации украинских школ и учреждений.

В 1960-х в СССР вводился разделение языков на "перспективные" и "неперспективные". Усиленное изучение русского языка в школах, потребление его в официальных учреждениях, организациях УССР призвано было вытеснить украинский язык из большинства сфер общественного потребления.

В марте 1968 года на пленуме ЦК КПУ громили роман "Собор" Олеся Гончара. Тогдашний секретарь ЦК КПУ Петр Шелест также критиковал.

В 1972 праздновали 50-летие образования СССР. Леонид Брежнев и Михаил Суслов объявили о слиянии наций в один советский народ. А Шелест с этим не спешил. Суслов говорил ему: "У вас скоро вся Украина будет говорит по-украински! Помним мы эту вашу украинизацию и Скрипника!" А "второй Скрипник" им был не нужен, так Шелеста заменили Щербицким. За него вся Украина, от ЖЭКов до ЦК, перешла на русский.

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Дата
20
мая

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